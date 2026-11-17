La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) denunció que el Gobierno nacional profundiza la discriminación contra el transporte público del interior del país al ampliar los subsidios destinados a los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras las empresas de las demás jurisdicciones enfrentan dificultades económicas que ponen en riesgo su continuidad.

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A través de un comunicado difundido este martes, la entidad cuestionó que el Estado incremente las asistencias y compensaciones tarifarias para el transporte metropolitano sin aplicar un tratamiento equivalente al resto del territorio nacional.

FATAP sostuvo que esta desigualdad se mantiene desde hace años, independientemente del signo político de los distintos gobiernos, y denunció "una injustificable, persistente y cada vez más gravosa discriminación hacia el transporte público de pasajeros del interior del país".

En ese sentido, recordó que los recursos destinados a las compensaciones del transporte de jurisdicción nacional provienen del impuesto a los combustibles, que pagan los habitantes de todo el país, incluidos aquellos que residen fuera del AMBA.

La Cámara de Colectivos del Interior señaló que las empresas del interior deben afrontar costos operativos, obligaciones laborales y exigencias técnicas similares a las de Buenos Aires, pero sin disponer de un esquema de financiamiento público comparable.

"No existe razón objetiva, económica, social ni institucional que justifique semejante diferenciación", sostuvo la entidad, que advirtió sobre las dificultades para renovar unidades, incorporar tecnología y mantener la calidad de los servicios.

La advertencia de FATAP por la caída de pasajeros y la competencia de las plataformas

FATAP también alertó sobre un círculo de aumentos tarifarios, pérdida de pasajeros y deterioro del servicio, que se profundiza ante la falta de recursos para sostener el funcionamiento de las empresas.

"La insuficiencia de las compensaciones obliga a incrementar las tarifas; los incrementos tarifarios reducen la cantidad de pasajeros transportados; la disminución de la demanda deteriora todavía más los ingresos de las empresas", explicó el documento.

En paralelo, la Federación advirtió sobre el crecimiento del uso de motocicletas particulares y aplicaciones como "Uber Moto y DiDi Moto", que compiten con el transporte colectivo y, según la entidad, en numerosos casos operan sin las habilitaciones, los seguros y los controles correspondientes. La organización vinculó este fenómeno con mayores riesgos de siniestros viales, congestión del tránsito, contaminación y presión sobre el sistema público de salud.

Por último, reclamó una respuesta coordinada de las autoridades nacionales, provinciales y municipales para resolver los problemas de financiamiento y garantizar la continuidad del transporte público en el interior.

El documento, firmado por el presidente de FATAP, José Cano, y su secretario, Gustavo Larrea, advirtió que la crisis también amenaza las fuentes de empleo formal y las inversiones vinculadas con la actividad.