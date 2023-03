Neuquén va camino a producir un millón de barriles de petróleo al día en 2027/2028, dijo Gutiérrez

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, manifestó hoy que la provincia se encamina a producir este año 400.000 barriles diarios de petróleo y alcanzar en el 2027/2028 un millón de barriles diarios de petróleo y 160 millones de metros cúbicos diarios de gas, al participar del encuentro “Vaca Muerta: gas y petróleo para crecer”.

En el encuentro, organizado por Fundar, Gutiérrez aseguró que la provincia “se encamina a producir este año 400 mil barriles día de petróleo y alcanzar en el 2027/2028 un millón de barriles día de petróleo y 160 millones de metros cúbicos día de gas”.

Durante su exposición en el panel denominado “El desarrollo de Vaca Muerta: una política de Estado”, afirmó que la provincia “exportó el año pasado US$ 2.400 millones y este año US$ 4.000 millones con una balanza de US$ 100.000 millones”.

Ante altos directivos de empresas del rubro hidrocarburífero, resaltó la importancia de “las divisas que evitamos que salgan y se vayan afuera”.

“Por el desarrollo de Vaca Muerta, el año pasado el país no se fracturó y logramos evitar la importación de energía de 20.300 millones de dólares y este año Vaca Muerta le genera al país una sustitución de importaciones”, contó el gobernador.

Para finalizar, manifestó que “Vaca Muerta es una herramienta fundamental y decisiva de política macroeconómica cambiaria y la tenemos que comprender y entender. No es solamente el volumen de divisas que evita que se vayan o las divisas que vienen, sino también que el Ministerio de Economía, el órgano competente con el Banco Central, va a tener divisas para llevar adelante la política cambiaria”.

Por su parte, el diputado nacional Facundo Manes sostuvo que “Vaca Muerta es un ejemplo concreto que la política argentina debe tomar. Argentina necesita confianza, necesita políticas a largo plazo y necesita mayor productividad. Vaca Muerta tiene todo esto”.

“Estamos en un momento crucial, el mundo requiere energía”, resaltó Manes y señaló que “la sociedad argentina va a tener que discutir el desarrollo, algo que nunca lo hicimos, creo que es un buen momento después de años de frustración”.

“No vamos a poder sostener la democracia sin desarrollo, y para desarrollarnos necesitamos divisas y ustedes (en referencia a los directivos del rubro hidrocarburífero) son el sector que más nos puede dar divisas en los próximos años”, expresó el diputado nacional.

Asimismo, indicó que “son el sector que nos mostró el camino de que cuando hay incentivo para todas las partes se pueden poner de acuerdo, son el sector que tiene un potencial enorme y que requiere la combinación del Gobierno nacional, del Gobierno provincial, de los municipios”.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del director ejecutivo de Fundar, Martín Reydó; luego, se llevó adelante el panel sobre “El boom del petróleo no convencional y el rol del gas como combustible de transición”, en el que participaron Gabriela Aguilar (Excelerate Energy), Juan Garoby (Vista), Pablo Iuliano (YPF), Ricardo Markous (Tecpetrol) y el ministro de Energía y Recursos Naturales de Neuquén, Alejandro Monteiro.

Fundar se autodefine como una organización dedicada al estudio, la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo de una Argentina sustentable e inclusiva.

Con información de Télam