El Gobierno realizará una importante inversión para ampliar la red de gas

Se destinarán para lo que resta de 2021 y para 2022 nuevas partidas por el equivalente aproximado a U$S 1.100 millones en distintas obras de transporte de Gas,

El Gobierno decidió la ampliación del sistema nacional de transporte troncal de gas natural y obras de distribución en localidades de diez provincias. A través de un DNU, mediante el cual se realiza una reestructuración general del Presupuesto, se destinarán para lo que resta de 2021 y para 2022 nuevas partidas por el equivalente aproximado a U$S 1.161 millones en distintas obras de transporte de Gas, y a U$S 398 millones en obras de distribución.

El secretario de Energía, Darío Martínez, destacó que "el Presidente tomó la decisión política de poner en marcha el sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional, y a nosotros nos toca poner manos a la obra". Además, agregó que “también decidió una importante inversión en obras de distribución que beneficiarán a miles de argentinos en distintas localidades de Santa Fe, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Santa Cruz, Buenos Aires, Chaco, Mendoza, Santiago del Estero y San Luis, quienes accederán al servicio de gas por redes”.

A su vez, Martínez explicó que "nuestro país tiene grandes reservas de gas natural, tanto en el off shore como en las cuencas del sur y en Vaca Muerta, que necesitan capacidad de transporte para llegar a los grandes centros de consumo, reemplazar importaciones y potenciar la utilización de este fluido limpio, así como sus exportaciones". En tanto, afirmó que "para eso, luego de mantener distintas y reiteradas reuniones de trabajo e intercambios con actores y especialistas vinculados a esta temática, nuestros técnicos diseñaron un proyecto que incluyó un sistema de gasoductos sumado a distintas obras para potenciar la capacidad de transporte e ir tras los objetivos de sustituir importaciones de GNL, reemplazar el uso de líquidos en las centrales térmicas de generación eléctrica, el declino de la producción de Bolivia, incrementar el número de usuarios y potenciar las exportaciones de gas argentino".

El máximo funcionario nacional del área energética expresó que "el sistema de Gasoductos Transport.Ar Producción Nacional está integrado por el nuevo Gasoducto Néstor Kirchner, entre Tratayén y el sur santafesino, pasando por Salíqueló; la potenciación del Gasoducto Centro Oeste, entre Tratayén y La Mora, junto al nuevo Gasoducto La Mora-Tío Pujio; la ampliación del Gasoducto General San Martín, la reversión del Gasoducto Norte, la repotenciación y finalización del GNEA, el nuevo Gasoducto Mercedes-Cardales, otros tramos finales en GBA y en Ordoqui, y la repotenciación de la red hasta Uruguayana.

En ese sentido, Martínez apuntó que "para la concreción de este sistema de gasoductos se exploran todas las posibilidades de financiamiento que no serán excluyentes". El secretario de Energía manifestó que se decidió privilegiar la construcción de las obras entre Tratayén y Tío Pujio, con partidas de U$S 120 millones este año y U$S 720 millones en 2022; Mercedes-Cardales, por U$S 24 millones este año y U$S 107 millones el próximo, y una primera etapa de reversión del Gasoducto Norte por un total de U$S 74 millones con U$S 13 millones para este año, además de prever U$S 5 millones para iniciar los estudios y el proyecto ejecutivo del Gasoducto Néstor Kirchner Tratayén-Saliqueló-San Gerónimo.

"Por las obras no incluidas en este DNU, con la centralidad del Gasoducto Néstor Kirchner, se continuarán las gestiones de financiamiento chino, iniciadas con el Memorándum de Entendimiento que ya firmamos con el consorcio de empresas energéticas de ese origen", agregó el secretario.