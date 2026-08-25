El endeudamiento de las familias frena el comercio y paraliza las ventas en Corrientes: "Impide cualquier repunte"

Mientras el gobierno de Javier Milei asegura que los indicadores económicos "no reflejan una situación de crisis", el presidente de la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC), Augusto Massochi, advirtió que el alto nivel de sobreendeudamiento de los hogares "impide cualquier repunte de las ventas" en el comercio minorista.

En medio de un escenario marcado por la contracción de la actividad y la vacancia de locales en la peatonal principal del centro de la Capital, Massochi señaló que las familias priorizan la "comida, medicamentos y servicios como agua, luz, todo lo que haga falta para poder vivir".

En ese sentido, sostuvo que los registros del Día del Niño confirmaron la tendencia negativa en rubros como jugueterías y librerías en comparación con el año anterior. "Hay baja de consumo, la gente también está endeudada con las tarjetas de crédito y no puede aprovechar las promociones. Es un panorama difícil, lo único que hacemos es aguantar", graficó en diálogo con Radionord.

De acuerdo con el análisis de la entidad empresarial, los consumidores destinan gran parte de sus ingresos a refinanciar pasivos con altas tasas de interés y restringen las compras prescindibles. La pérdida del poder adquisitivo obligó a reorganizar los presupuestos familiares hacia las necesidades básicas.

Bajo la gestión de Juan Pablo Valdés, la morosidad continúa en aumento en territorio correntino y ya alcanza al 31,5% de los deudores, según un relevamiento correspondiente a junio de 2026 elaborado por la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral y la consultora Eco Go. El informe también muestra que el 19,6% del monto total de los créditos otorgados en la provincia se encuentra en situación irregular, mientras que las obligaciones tomadas a través de billeteras virtuales presentan niveles de mora superiores a los del sistema financiero tradicional.

Gestión Valdés: Corrientes perdió 4.400 empleos privados y suma tres meses en caída libre

El empleo privado registrado en Corrientes alcanzó en mayo uno de sus niveles más bajos de los últimos años, en un dato que suma presión sobre la gestión del gobernador Valdés. La provincia contabilizó 75.600 trabajadores asalariados privados registrados, un 5,5% menos que en mayo de 2025.

Los datos corresponden al informe “Situación y evolución del trabajo registrado”, elaborado por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y publicado en agosto de 2026.

La caída implica que Corrientes perdió alrededor de 4.400 puestos de trabajo privados registrados en un año. En mayo de 2025 había aproximadamente 80.000 trabajadores bajo esta modalidad, mientras que doce meses después la cifra descendió a 75.600.

El retroceso también se observa en la comparación mensual. En abril se habían registrado 75.700 trabajadores privados, por lo que mayo cerró con otros 100 puestos menos. El dato más reciente profundiza una tendencia negativa para el mercado laboral correntino. Con mayo, la provincia acumuló tres meses consecutivos de caída mensual del empleo privado registrado.

Además, el retroceso interanual del 5,5% fue el segundo más pronunciado de los últimos años, solo por detrás de la caída del 6% registrada en abril. De esta manera, el indicador de mayo se convirtió en el registro más bajo de la gestión nacional de Javier Milei y se ubicó también entre los niveles más bajos de los últimos años.