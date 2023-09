Enacom respondió a las empresas de comunicación que criticaron la licitación 5G: "Información no certera"

El ente que dirige Claudio Ambrosini expresó que Claro, Personal y Movistar presentaron información que "confundió" a usuarios y usuarias.

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) reafirmó este jueves su "compromiso" para impulsar la llegada de la tecnología 5G, como aseguró días atrás al avanzar con la adjudicación de bandas de frecuencia. En un comunicado el ente que dirige Claudio Ambrosini respondió a la reacción que tuvieron las empresas de comunicación Claro, Personal y Movistar que habían manifestado que es "imposible" el despliegue de esta tecnología en las "condiciones exigidas en el pliego", y aludieron al requerimiento de implementación de planes para grupos sociales vulnerables y entidades sin fines de lucro.

El Enacom aseguró que las tres empresas operadoras móviles sacaron un comunicado con "información no certera" y que prestaron a la "confusión de usuarias y usuarios". Y explicó: "Vale recordar que el concurso público impulsado no tiene como únicos destinatarios a las tres empresas móviles firmantes del comunicado, sino a todo licenciatario de servicio TIC que posea más de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos. Asimismo, el concurso busca la puja entre empresas mediante acciones y cotizaciones individuales para fomentar la competencia y no el accionar conjunto de las compañías".

El lunes, el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) aprobó el concurso de licitación de las frecuencias de espectro radioeléctrico de esta nueva tecnología que es la primera en permitir una latencia inferior al milisegundo, lo que la convierte en una plataforma para la industria 4.0, las ciudades inteligentes, la cirugía remota y la autoconducción, entre otras. Seguidamente, las tres empresas de comunicación señalaron que "el precio asignado a cada uno de los Bloques de 100Mhz de la banda de 3.5Ghz es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector". Y agregaron: "A título de referencia, el precio base fijado por Enacom supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil, que tiene una situación económica completamente distinta y es uno de los mejores ejemplos de subasta de espectro 5G en la región".

A lo que el Enacom respondió que el valor del espectro en el caso de Brasil es "particular" y "no comparable" con el resto de los países que licitaron bandas para el 5G, y explicaron: "Ello, en virtud de que el pliego de Brasil contenía obligaciones de despliegue e inversiones específicas que hicieron que el monto recaudado por el valor del MHz fuera menor. Por ese motivo, este valor se encuentra entre los más bajos a nivel internacional".

El ente de comunicaciones también explicó que en "ningún caso" se "imponen" planes ni se "regulan precios, sino que únicamente se establece el compromiso de las compañías de ofrecer a los clientes de bajos recursos, planes accesibles para garantizar la conectividad masiva con tecnología 5G, cuando la cobertura alcance una masividad mayor al 50% de los dispositivos móviles".

En otro orden, el Enacom señaló que la asignación a la empresa estatal Arsat de un lote de frecuencias radioeléctricas "no resulta una asignación anticompetitiva ni irregular", dado que esta compañía de soluciones "brindará el servicio de acuerdo con el Plan Estratégico de Conectividad Federal del Estado Nacional".

"Por su parte, las empresas privadas adjudicatarias brindarán el servicio sin restricciones en las actividades que pueden desplegar y conforme a sus propios planes comerciales", agregó.