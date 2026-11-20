En medio de la continuidad de la recesión, tanto industriales como supermercadistas prevén seguir despidiendo personal en los próximos meses, mientras ubican a la baja demanda como su principal preocupación, advirtió un informe del Indec.

{{{htmlAmp}}}

Así quedó plasmado en las Encuestas de Tendencias de Negocios que el organismo estadístico dio a conocer este jueves, con las perspectivas de la industria y de los empresarios de supermercados y mayoristas para el trimestre noviembre-enero.

Para sorpresa de nadie, las industria sigue teniendo expectativas fuertemente negativas, como ocurre desde hace al menos 21 meses. En concreto, el Índice de confianza empresarial (ICE), que combina lo que el sector espera a nivel de producción, demanda y stocks, cayó 1,1 puntos porcentuales en el último mes, para dar un total de -20 puntos. En buena medida, esto es resultado de que el 49,9% de aguarda por una demanda "por debajo de lo normal" para el trimestre venidero.

Al contrario, la tendencia es más optimista dentro de los supermercadistas y mayoristas, entre los cuales se prevé un ICE levemente positivo, de 0,4 puntos, sobre todo por la mejora en ventas anticipada para noviembre-enero.

Vale aclarar que, evidentemente, en estas tendencias contrapuestas hay ineludible un componente estacional. Es decir, es lógico el optimismo de los supermercadisas y mayoristas al comparar octubre con el trimestre noviembre-enero, ya que incluye los altos consumos por las fiestas de fin de año y el medio aguinaldo.

En cambio, es lógico también el pesimismo de la industria, ya que son más los que esperan una caída en la producción para noviembre-enero (24%) que los que esperan una suba (12,8%). Fundamentalmente, producto de los típicos parates o suspensiones temporales del sector durante el verano.

Desempleo y baja demanda, las tendencias que anticipan los empresarios

Pero, por debajo de estas tendencias contrapuestas, se encuentran factores comunes ligados a la virtual recesión en la que entró el país durante el tercer trimestre de este año.

Uno es la preocupación por la baja demanda. En el caso de la industria, la "demanda interna insuficiente" fue para el 52% de los encuestos el factor más importante, a la hora de limitar la capacidad de aumentar la producción.

Del mismo modo, entre los supermercados y mayoristas, el 62% eligió a la "demanda" como factor que limita el aumento de la actividad comercial (recién seguido muy de lejos por el costo laboral, elegido por un 21%).

Precisamente, industria y comercio son las dos actividades productivas que lideran la virtual recesión en la que entró Argentina en el tercer trimestre, y de hecho son las dos que más arrastraron la actividad económica a la baja durante agosto, según la última medición disponible del EMAE.

La consecuencia de ello es que estos dos sectores clave del empresariado esperan un aumento del desempleo en el próximo trimestre: en la industria, un 16,4% anticipa la cantidad de empleados disminuirá, contra solo un 5,6% que anticipa que aumentará (y un 78% que estima que seguirá igual).

Entre los supermercadistas, las cifras son similares: un 20,2% señala que la cantidad de empleados disminuirá, contra un 8,3% que señala que aumentará (y un 71% que señala que seguirá igual).

El Gobierno espera haber superado la recesión técnica gracias al crecimiento del cuarto trimestre. Los números esperados en términos de empleo y demanda por dos de los tres sectores con más impacto en la economía real indican que, más allá de que la actividad global arroje cifras positivas por alguna décima, la coyuntura de muchos votantes seguirá siendo complicada ya entrado el año electoral.