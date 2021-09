El gobierno busca duplicar las expotaciones pesqueras

El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, instó a "duplicar" las exportaciones del sector pesquero, durante un encuentro realizado en Mar del Plata con empresarios y autoridades del Consejo Federal, en el que se comprometió a "pelear" para que exista financiamiento a una tasa preferencial para la reconversión de la flota pesquera.

"Debemos entender que si nosotros no invertimos, no desarrollamos, no tenemos posibilidad de crecer como Nación. Quiero decirles a ustedes (empresarios) que cuenten conmigo. Cada dólar que inviertan me van a encontrar peleando al lado de ustedes", expresó el flamante ministro.

"Aspiro a una Argentina que pueda exportar 100 mil millones de dólares y sé que la pesca puede hacer lo suyo, la industrialización, el campo, la biotecnología, la genética. Somos buenos y Dios nos dio esta tierra y este mar y esa es nuestra fortaleza en el mundo", agregó.

En una reunión que mantuvo con los empresarios pesqueros, Domínguez les manifestó su intención de que "todos los negocios que son de competencia de este Ministerio crezcan, se dupliquen, y se multipliquen".

En esa línea, sostuvo "la Patria saldrá sí trabajamos organizadamente, si el acento lo ponemos en las cosas concretas, donde se dispare la prosperidad, el futuro y los sueños de todos los argentinos".

"Asumí hace 48 horas y a pesar de que debo resolver el principal problema de hoy que es la exportación de la carne, quise venir igual para decirles que el país necesita de ustedes también y sí van por más cuenten conmigo para golpear todas las puertas que necesiten para que todos crezcamos", enfatizó.

"Vamos a pelear y me encontraran junto a ustedes para la baja de la exportación y ojala que eso permita que haya más trabajo, más competencia, más inversión y más horizonte para todos los argentinos y argentinas".

"Vamos a pelear por una tasa preferencial, voy a tomarlo como propio que de lo que de mi dependa lo haré", sostuvo el flamante titular de la cartera nacional.

"Queremos coordinar para que todas las políticas públicas sean un estímulo para que los sueños se hagan realidad. No vine a ser ministro para ocupar una función, sino para aportar lo que creo que es conveniente para el bien del país y de todos los argentinos", dijo.

"Si no producimos y no nos industrializamos no tenemos salida. Tenemos que organizar inteligentemente nuestros esfuerzos para avanzar en un proceso de generación de valores y de industrialización. Debemos confiar en nuestra propia capacidad y comernos la cancha", agregó.

"Tenemos futuro y debemos honrar las experiencias que han sido exitosas y no hay que permitir que descalifiquen a la actividad pesquera. Si hay errores los corregimos, pero la pesca y su industria es un recurso estratégicos para la Nación para generar trabajo, crecer, y exportar", subrayó el ministro.

"Como empresario a mi me van a encontrar al lado de ustedes encarando sus sueños. Aspiro que en la Argentina podamos vivir en un clima de negocio, de inversión y yo sé que ustedes tienen capacidad para hacerlo", agregó.

Por último, dijo a los empresarios que siente "un profundo agradecimiento por lo que han hecho por el país y por el riesgo que toman y por lo que invierten al sector lo podrían haberlo utilizado a la especulación financiera y decidieron quedarse en la ciudad y darle pelea".

Domínguez arribó este mediodía a Mar del Plata, junto con el subsecretario de Pesca, Carlos Liberman, para participar de una reunión con el Consejo Federal Pesquero y con las cámaras del sector.

También estuvo presente durante la llegada del buque del Inidep, Mar Argentino, que retomó a la ciudad luego de participar de la campaña relevamiento de langostino en el sur de la provincia de Buenos Aires y norte de Río Negro.

Mar Argentino es un buque de investigación que trabaja en aguas costeras. Tiene 36 metros de eslora y 8,5 metros de manga, y cuenta con propulsión diésel eléctrica, quilla retráctil y baja propagación de ruido al agua. Su dotación está formada por 12 tripulantes náuticos y 7 científico-técnicos.

Con información de Télam