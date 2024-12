El Mono de Kapanga reapareció tras su infarto y emocionó al mundo de la música: "La quedo"

El Mono de Kapanga y un relato en pleno show que conmovió a todos.

Martín Fabio, más conocido como "El Mono", se convirtió sin dudas en uno de los cantantes más queridos de la música argentina por su labor al frente de Kapanga, la banda que se formó en el año 1995. Es por eso que cuando sufrió el infarto hace poco tiempo causó conmoción en el ambiente y tras su reciente reaparición en los escenarios, brindó un mensaje que hizo emocionar a sus fanáticos.

El sábado 7 de diciembre, Kapanga fue una de las bandas que arrasó en la Fiesta Provincial de la Cerveza realizada en la provincia de Mendoza. En un momento del recital, "El Mono" frenó todo para poder hablarle a su público luego de haberse recuperado del infarto sufrido en el mes de octubre.

"Para mi particularmente no es un un día más, no es un toque más", expresó mientras la gente coreaba al grito de "olé olé olé, Mono, Mono". Mientras el artista de 55 años miraba a su gente con admiración y agradeciéndoles por el cariño, continuó con su relato. "Para mi no es un día más, hoy hace 70 días que tuve un infarto, casi la quedo", soltó.

"Y volver así, de esta manera... por eso no va a ser una noche más. Inolvidable para siempre", remarcó antes de proceder a cantar la canción Rock. Cabe recordar que el problema cardíaco que sufrió El Mono de Kapanga se desató posterior al show que brindó en el festival Vivimos Música. "Hoy dependo de lo que digan los médicos, no es una decisión mía cuándo volver a cantar. Si es por mí, vuelvo mañana. Pero bueno, me dijeron que me baje un poco de la moto", había dicho a través de un video.

La denuncia que envuelve a Los Piojos e impactó al rock nacional antes del show en La Plata

Los Piojos es de las bandas más históricas del rock nacional y en los últimos días causó furor porque faltan muy pocos días para la seguidilla de recitales en el marco de su regreso a los escenarios. Sin embargo, salió a la luz la denuncia menos pensada que atraviesa al grupo de una manera muy particular y causó sorpresa en el mundo de la música.

El reencuentro de Los Piojos se va a dar el sábado 14 y domingo 15 de diciembre en el Estadio Único de La Plata, cuyas entradas ya están completamente agotadas. A poco de que llegue el tan ansiado momento, ocurrió una situación que tensionó el ambiente: estafaron a uno de los integrantes del staff del grupo.

Si bien prefirieron no revelar el nombre de la persona damnificada, se supo que le hicieron el "cuento del tío" tras querer alquilar una vivienda en La Plata que no existía ubicada en calle 54 entre 15 y 16, motivo por el cual perdió dos millones y medio de pesos. Al principio, el estafador recibió una reserva de 200 mil pesos y luego el pago restante, por lo que tenía bien clara la metodología para quedarse con el dinero. De hecho, una vez recibida la totalidad de la plata, desapareció de todos lados.

Es por eso que esta persona tomó la decisión de hacer una denuncia para que se abra una investigación al respecto de la cual todavía no se brindaron los detalles correspondientes. Mientras tanto, el grupo liderado por Ciro Martínez se prepara para vivir unos días de máximo fervor en el marco del regreso de Los Piojos a los escenarios después de 15 años.