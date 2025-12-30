Paritarias empleados de comercio: cuánto cobran en enero 2026 y escala salarial

Categorías empleados de comercio

Los empleados de comercio arrancan enero de 2026 con un refuerzo en sus ingresos, producto del acuerdo alcanzado en diciembre entre el sindicato del sector y las cámaras empresarias. El entendimiento permitió morigerar el impacto de la inflación sobre los salarios y garantizó el pago de sumas fijas no remunerativas durante el primer trimestre del año, aunque sin una actualización inmediata del salario básico.

El cierre de 2025 dejó una situación salarial ajustada para el sector mercantil. La paritaria semestral firmada a mitad de año quedó rápidamente desfasada frente al avance de los precios en la segunda mitad del período. En ese marco, la negociación de diciembre funcionó como una solución transitoria: apuntó a sostener el ingreso de bolsillo durante los meses de verano y a ganar tiempo para una revisión más profunda de las escalas salariales en 2026.

Salarios confirmados de empleados de comercio

Qué cobran los empleados de comercio en enero de 2026

Los haberes correspondientes a diciembre de 2025, que se liquidan en enero, incluyen una combinación de aumentos ya previstos y nuevos montos acordados en la última negociación paritaria. El esquema salarial se compone de los siguientes elementos:

Un aumento del 1% sobre el salario básico de diciembre, correspondiente al último tramo del acuerdo semestral firmado a mediados de 2025.

Una suma fija no remunerativa de $40.000 , que continúa vigente.

Una nueva suma fija no remunerativa de $60.000 , acordada como refuerzo salarial para el primer trimestre de 2026.

Un bono extraordinario de $170.000, por única vez, destinado exclusivamente a trabajadores de grandes cadenas de supermercados, en concepto de cierre de año.

Este esquema permite una mejora significativa del ingreso mensual, aunque sin modificar de manera inmediata el salario básico de convenio.

Cuánto cobra un empleado de comercio

Escala salarial de empleados de comercio en enero de 2026

Con la incorporación de las dos sumas fijas, los ingresos brutos aproximados para enero de 2026 quedan establecidos de la siguiente manera:

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Estos montos no incluyen adicionales como antigüedad, presentismo u horas extras, que pueden elevar el ingreso final según cada caso. El acuerdo paritario establece que durante enero, febrero y marzo de 2026 los trabajadores cobrarán dos sumas fijas no remunerativas: una de $40.000 y otra de $60.000. Al tratarse de conceptos no remunerativos, no generan aportes jubilatorios ni impactan en el cálculo del aguinaldo.

Recién a partir de abril de 2026, ambos montos se incorporarán al salario básico, lo que modificará formalmente las escalas salariales y tendrá efecto pleno sobre adicionales, aportes y contribuciones.