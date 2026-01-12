Paritarias Empleados de Comercio con aumento: cuánto cobro en enero 2026 y escalas

Salarios confirmados de comercio por categoría

Los empleados de comercio comienzan enero de 2026 con una mejora concreta en sus ingresos, producto del último acuerdo paritario firmado entre el sindicato y las cámaras empresarias del sector. En el arranque del año, los trabajadores perciben una suma fija no remunerativa de $100.000, que se liquida entre el 1 y el 10 de enero, mientras que quienes se desempeñan en grandes cadenas de supermercados cobran además un bono extraordinario por única vez de $170.000 junto con los haberes del mes.

El entendimiento fue oficializado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y ya cuenta con la homologación de la Secretaría de Trabajo, lo que le otorga plena vigencia en todo el país. El acuerdo rige dentro del marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 y fija las remuneraciones para el período comprendido entre diciembre de 2025 y abril de 2026.

El pacto salarial fue alcanzado por Armando Cavalieri junto a las cámaras empresarias del sector, y contempla una combinación de sumas fijas no remunerativas, que refuerzan el ingreso mensual en un contexto de desaceleración inflacionaria, además de un pago extraordinario para un segmento específico de trabajadores.

Salarios de empleados de comercio

El acuerdo salarial de Comercio, punto por punto

El esquema vigente mantiene una suma fija no remunerativa de $40.000, correspondiente a acuerdos previos, a la que se suma un nuevo bono mensual de $60.000. De este modo, entre enero y marzo de 2026 los empleados de comercio reciben un adicional total de $100.000 mensuales no remunerativos.

Estas sumas se pagan entre los días 1 y 10 de cada mes y tienen una característica clave: se incorporarán al salario básico a partir de abril de 2026, lo que impactará en los haberes futuros y en el cálculo de adicionales. En paralelo, el acuerdo establece el pago de un bono extraordinario de $170.000, por única vez, destinado exclusivamente a los trabajadores de grandes cadenas de supermercados, que se liquida con los sueldos de enero.

El entendimiento actual se suma al acuerdo anterior, vigente entre julio y diciembre de 2025, que había fijado un incremento total del 6%, aplicado en cuotas mensuales del 1%. Además, se mantienen sin cambios otros ítems del convenio, como el adicional por antigüedad, que continúa siendo del 1% por año trabajado, y el presentismo, ambos calculados sobre conceptos remunerativos y no remunerativos. Si bien el acuerdo no resulta vinculante para eventuales negociaciones salariales en la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, una vez homologado constituye el piso salarial mínimo a nivel nacional para la actividad.

Cuánto cobra un empleado de comercio

Empleados de comercio: cómo quedan las escalas salariales en enero de 2026

Los siguientes montos corresponden al sueldo básico por categoría, con el incremento porcentual ya aplicado. A estos valores se les deben sumar los $100.000 no remunerativos mensuales y, en el caso de supermercados, el bono extraordinario de $170.000. No incluyen adicionales por antigüedad ni presentismo.

Maestranza

Categoría A: $1.155.795

Categoría B: $1.158.852

Categoría C: $1.169.560

Administrativos

Categoría A: $1.167.268

Categoría B: $1.171.860

Categoría C: $1.176.448

Categoría D: $1.190.218

Categoría E: $1.201.690

Categoría F: $1.218.519

Cajeros

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.176.448

Categoría C: $1.183.333

Auxiliares

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.178.740

Categoría C: $1.203.985

Auxiliares especializados

Categoría A: $1.180.274

Categoría B: $1.194.041

Vendedores

Categoría A: $1.171.091

Categoría B: $1.194.044

Categoría C: $1.201.690

Categoría D: $1.218.519

Con este esquema, enero de 2026 llega con una mejora concreta en el bolsillo de los empleados de comercio, combinando salarios básicos actualizados, una suma fija no remunerativa de $100.000 y, para el sector supermercadista, un bono adicional significativo que refuerza los ingresos en el inicio del año.