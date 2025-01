Aumento empleados de comercio: cuánto cobran en febrero 2025

El salario de los empleados de comercio en febrero

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un acuerdo salarial del 5,1% para el trimestre de enero a marzo, en el marco de las negociaciones paritarias correspondientes al convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75. Este acuerdo, negociado con las cámaras empresarias del sector, será aplicado en tres cuotas distribuidas entre enero, febrero y marzo.

El entendimiento, liderado por el secretario general de la FAECyS, Armando Cavalieri, es el primer acuerdo firmado por el sector en 2025, luego del ajuste salarial del 5% acordado para noviembre y diciembre del año anterior. Fuentes gremiales señalaron: "El viernes se llegó a un acuerdo, aunque aún se espera la formalización a través de las firmas y la homologación". El convenio fue sellado entre el gremio y los representantes de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Empleados de comercio: el aumento que cobran los próximos meses

Paritarias 2025: aumentos acordados para empleados de Comercio

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) alcanzó un acuerdo de incremento salarial del 5,1% trimestral para los trabajadores regidos por el convenio colectivo de trabajo (CCT) 130/75. Este aumento se aplicará de la siguiente manera:

1,7% con los salarios de enero.

con los salarios de enero. 1,7% con los salarios de febrero.

con los salarios de febrero. 1,7% con los salarios de marzo.

El cálculo de los incrementos se basará en los salarios de diciembre de 2024. Estas sumas serán consideradas no remunerativas y no acumulativas, abonándose bajo la denominación "Incremento No Remunerativo - Acuerdo Enero 2025". Además, deberán ser tenidas en cuenta para el cálculo de adicionales como Presentismo y Antigüedad.

En el caso de los trabajadores que desempeñen tareas discontinuas, a tiempo parcial, bajo el régimen de jornada reducida o aquellos con ausencias injustificadas, el monto a abonar será proporcional a las horas efectivamente trabajadas, según se acordó en la paritaria.

Asimismo, las partes acordaron reunirse nuevamente en abril para evaluar las escalas básicas y los aumentos, teniendo en cuenta las posibles variaciones económicas que puedan afectar los salarios.

Cuánto cobran los empleados de comercio de aumento

En cuanto a las escalas salariales, FAECyS se compromete a publicar en las próximas horas las modificaciones correspondientes, incluidas en el acuerdo. Además, la liquidación de los haberes de enero 2025, a realizarse en febrero, incluirá los aumentos a los básicos de todas las categorías, que estarán vinculados a las Sumas No Remunerativas pactadas para los meses de abril y diciembre de 2024.

Los incrementos no remunerativos serán aplicados de la siguiente forma: