Los empleados de Comercio recibirán en diciembre una mejora en sus ingresos como resultado de la última negociación paritaria del sector. A la actualización salarial se sumarán el pago de la segunda cuota de una asignación extraordinaria y el medio aguinaldo, que deberá abonarse antes del cierre del año.

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El acuerdo fue alcanzado entre la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (UDECA), en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75.

La negociación estableció una recomposición salarial del 5,7% para el último trimestre de 2026, distribuida en tres incrementos mensuales del 1,9%, una asignación extraordinaria de $50.000 y la continuidad de una suma no remunerativa de $120.000.

Empleados de Comercio: cómo se compone el aumento que se cobra en diciembre

La actualización de los haberes se calculó sobre los básicos de septiembre de 2026, mediante incrementos no acumulativos. El primer tramo se aplicó en octubre y se percibió durante noviembre, mientras que el segundo impactará en los sueldos que los trabajadores cobrarán a comienzos de diciembre. El último incremento del 1,9% corresponderá a los salarios de diciembre, que se acreditarán en enero de 2027.

Por otra parte, los trabajadores mercantiles recibirán la segunda cuota de $25.000 correspondiente a la asignación extraordinaria acordada en la última paritaria. El importe será proporcional a la extensión de la jornada laboral, por lo que quienes trabajen media jornada percibirán $12.500.

También permanecerá vigente el adicional no remunerativo de $120.000, cuya incorporación a los salarios básicos comenzará con la liquidación de diciembre. El proceso se realizará de manera gradual, en cuotas mensuales de $20.000, hasta completar su integración en mayo de 2027. Las partes volverán a reunirse en enero para evaluar la evolución del poder adquisitivo y analizar posibles modificaciones en las condiciones salariales.

Salarios de los empleados de comercio

Cuánto cobrarán los empleados de Comercio en diciembre de 2026

Con la aplicación del segundo tramo de la recomposición paritaria, los salarios brutos iniciales estimados para cada categoría quedarán de la siguiente manera:

Maestranza (A a C): entre $1.378.448 y $1.394.305.

Administrativos (A a F): entre $1.391.664 y $1.450.707.

Cajeros (A a C): entre $1.396.069 y $1.410.171.

Auxiliares (A a C): entre $1.396.069 y $1.433.963.

Vendedores (A a D): entre $1.396.069 y $1.450.707.

Los valores son orientativos y no contemplan los adicionales por antigüedad, presentismo ni el medio aguinaldo. Por ese motivo, el monto final dependerá de las condiciones laborales de cada trabajador.

Salarios confirmados en diciembre

Aguinaldo de diciembre: cuándo se cobra y cómo se calcula

Además de la actualización salarial y la asignación extraordinaria, los empleados de Comercio percibirán la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC). El plazo legal para efectuar el pago vence el viernes 18 de diciembre.

El aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre. Para su cálculo se consideran los conceptos remunerativos, entre ellos el salario básico, el adicional por antigüedad -equivalente al 1% por cada año trabajado- y el presentismo.

En cuanto a las sumas no remunerativas, su inclusión en la base de cálculo dependerá de las disposiciones específicas de los acuerdos salariales.