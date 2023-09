Uno por uno: cuántos productos de la canasta básica podrías comprar tras la dolarización

La calculadora diseñada por el centro CEPA permite comparar la cantidad que podés comprar hoy de ciertos productos de primera necesidad contra lo que podrías comprar si la economía se dolariza.

El Centro de Política Económica Argentina (CEPA) diseñó una calculadora virtual que permite comparar la cantidad que podés comprar hoy de ciertos productos de primera necesidad contra lo que podrías comprar si la economía se dolariza. El tipo de cambio que debería ser utilizado, según la propuesta realizada por el candidato a presidente Javier Milei, sería de 3.700 pesos.

A modo de ejemplo, si hoy ganás 200.000 pesos, tu sueldo dolarizado será de 54 dólares y esto podrías comprar:

Con pesos, podías comprar 83 kg de asado. Con ingresos dolarizados, 8 kg.

Con pesos, podías comprar 187 kg de yerba. Con ingresos dolarizados, 19 kg.

Con pesos podías comprar 513 litros leche. Con ingresos dolarizados, 51 litros.

Con pesos podías comprar 338 paquetes de fideos. Con ingresos dolarizados, 34 kilos

Con pesos podías comprar 260 litros de aceite. Con ingresos dolarizados, 26 litros de aceite

Con pesos podías comprar 392 kilos de arroz. Con ingresos dolarizados, 39 kilos

¿Cuál sería entonces el resultado de la dolarización que propone Milei a nivel de tu bolsillo?

El resultado es una pérdida de poder adquisitivo aproximada de más de 90%. Si se divide la suma de pesos que posee BCRA (base monetaria, Leliq y otros pasivos) por la suma de sus activos en oro y divisas, el resultado es de 3.700 pesos. Ese tipo de cambio, aun siendo ya de por sí elevado, supone la pérdida del respaldo de los depósitos en dólares de los ahorristas.

La chicana de Rosatti por la inconstitucionalidad de la dolarización de Milei

El Presidente de la Corte Suprema de la Nación y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, aseguró que la propuesta del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, sobre dolarizar la economía es "inconstitucional" si esto implica adoptar dicha moneda extranjera como propia moneda nacional. "Una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra cosa es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no la puedo emitir a Julia Roberts", lanzó.

En diálogo con El País, el magistrado manifestó: "Yo estuve en la comisión de redacción de la reforma Constitucional del ‘94 y es una cláusula que incorporamos ahí. ¿Qué dice la cláusula? Impone al Congreso defender el valor de la moneda. O sea, claramente, tenemos que tener una moneda. Esto no significa que no pueda haber otras, pero una moneda hay que tener". Y aclaró: "Cuando veo este tema en Derecho constitucional, siempre digo a mis alumnos: una cosa es que a mí me guste Julia Roberts y otra cosa es que yo le guste a Julia Roberts. Las monedas tienen un respaldo en la economía de cada país. Yo no la puedo emitir a Julia Roberts. Yo puedo emitir a Horacio Rosatti".

Para generar ese respaldo, el país debe defender el valor de su propia moneda. "Ahora, si en la defensa del valor de la moneda la estrategia es vincularla a otra, es hacer una moneda flotante, es tener una canasta de monedas, ya son decisiones políticas. En las decisiones políticas la Justicia no podría intervenir. Sí podría intervenir si dicen 'acá no hay moneda'", señaló Rosatti.