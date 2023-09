Elecciones 2023: los pronósticos que maneja Massa para la inflación y el número en un eventual balotaje

Desde el entorno del candidato de Unión por la Patria confían en un marcado sendero de reducción. Auguran un shock de consumo por la devolución del IVA a 20 millones de personas. Además, no les importan los posibles ataques del FMI.

Tras el cimbronazo inflacionario forzado por el FMI en agosto, en el entorno del ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UP) en las elecciones 2023, Sergio Massa, confían en que octubre la suba de precios se reducirá a la mitad, mientras que en un hipotético escenario de ballotage podría llegar al 4 por ciento en noviembre. Apuntan a que la devolución del IVA para 20 millones de beneficiarios dinamice el consumo y fortalezca la actividad económica. Le resta importancia al impacto fiscal de la medida, que sería apuntalado por la licitación del 5G y los ingresos que traería por 1.000 millones de dólares.

De acuerdo al último informe del Indec, la inflación de agosto fue del 12,4%, empujada principalmente por la devaluación del 22% forzada por el Fondo, y en lo que va del año acumuló una suba del 80,2%. Desde La Rioja, el entorno de Massa piensa que septiembre tendrá un efecto arrastre que ubicará al Índice de Precios al Consumidor en niveles elevados. Sin embargo, anticipan que se reduciría a la mitad en octubre (6 por ciento), mientras que noviembre marcaría una inflación del 4 por ciento.

¿Cómo apuntan a lograr este objetivo? Luego de las PASO, el Gobierno decidió renovar los acuerdos de precios vigentes dentro de Precios Justos con una suba del 5% mensual por 90 días. La unidad que comanda Guillermo Michel estableció diferentes beneficios fiscales para las empresas, como por ejemplo prórrogas en los vencimientos de algunos tributos, con el objetivo de amortiguar la suba de costos y que no haya traslados a precios.

Con este anuncio, se autorizó a las principales empresas de alimentos y otros bienes esenciales a subir los valores de sus productos en un 5% mensual por tres meses, con el objetivo de que puedan absorber la devaluación del 22%. De hecho, como no todos los insumos que utilizan son en dólares, dicho incremento les mejoraría incluso su rentabilidad. Tanto Michel, como Tombolini y Gabriel Rubinstein, secretario de Política Económica, dejaron en claro que realizarán una trazabilidad por empresas y productos, donde también se pondrá en juego las cuestiones vinculadas al comercio exterior.

En paralelo, también se firmaron acuerdos para congelar las tarifas de transporte en el AMBA y la medicina prepaga. Se trata de dos factores clave que empujaron fuertemente la inflación durante agosto.

Aumentar el consumo a través de la devolución del IVA y el 5G como vía de financiamiento

El aspirante a la Presidencia anunció que el IVA sobre los productos de la Canasta Básica se devolverá a las 48 horas de realizada la compra con un tope de hasta $ 18.800 a lo largo del mes, al presentar nuevas medidas para recuperar ingresos de los trabajadores. En un hogar promedio con dos adultos que tengan tarjeta de débito, el ahorro mensual podría ser de 37.600 pesos.

Sin dudas, para Massa la salida es por la vía del consumo. La meta planteada con la suba del piso de Ganancias y los subsidios a la compra de alimentos es "dinamizar" la actividad económica. Aún así, el agujero fiscal que representa el reintegro del IVA se rellenará con un actor que no estaba previsto en el escenario: el 5G.

Las proyecciones de UP indican que el impacto mensual de la devolución del IVA podría girar entorno a los 11 mil millones de pesos. Massa apunta a recaudar mayores ingresos a partir de la licitación del espectro que se utilizará para telecomunicaciones de quinta generación. Por la operación, que se resolverá dentro de los próximos 90 días, se espera la recaudación de más de mil millones de dólares.

En el llamado que aprobó el directorio de ENACOM, se subastarán un total de 300 MHz en la banda que va de 3300 a 3600 MHz, en tres lotes de 100 MHz cada uno. El precio base de cada lote es de 350 millones de dólares y podrán participar los licenciatarios de servicios de telecomunicaciones que cuenten con presencia en al menos diez localidades del país, un mínimo de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos.

Tal como anticipó El Destape en diciembre del año pasado, la licitación se realizará de acuerdo a los principios establecidos por la ley argentina, que prevé “neutralidad de la red”. Eso significa que cada adjudicataria podrá decidir libremente cuáles serán los proveedores del equipamiento necesario para montar la costosa infraestructura. Actualmente existen tres empresas en el mercado global con capacidad de atender esas necesidades: Huawei (China), Ericsson (Suecia) y Nokia (Finlandia).

El camino no estará plagado de rosas. En un comunicado emitido la semana pasada, el ente que dirige Claudio Ambrosini respondió a la reacción que tuvieron las empresas de comunicación Claro, Personal y Movistar, que habían manifestado que es "imposible" el despliegue de esta tecnología en las "condiciones exigidas en el pliego", y aludieron al requerimiento de implementación de planes para grupos sociales vulnerables y entidades sin fines de lucro.

El Enacom aseguró que las tres empresas operadoras móviles sacaron un comunicado con "información no certera" y que prestaron a la "confusión de usuarias y usuarios". Y explicó: "Vale recordar que el concurso público impulsado no tiene como únicos destinatarios a las tres empresas móviles firmantes del comunicado, sino a todo licenciatario de servicio TIC que posea más de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos. Asimismo, el concurso busca la puja entre empresas mediante acciones y cotizaciones individuales para fomentar la competencia y no el accionar conjunto de las compañías".