Con eje en la agenda comercial y energética con Brasil, Sergio Massa recibió a Daniel Scioli

El ministro de Economía, Sergio Massa, recibió este jueves en la explanada del Palacio de Hacienda al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, y luego mantuvieron una reunión a puerta cerrada. El precandidato a presidente por Unión por la Patria hizo foco en la financiación del reversal norte del gasoducto Néstor Kirchner.

Massa y Scioli mantuvieron un encuentro en el cual se trabajó sobre los asuntos bilaterales entre la Argentina y Brasil, como la financiación para las exportaciones de energía eléctrica; de exportaciones para la construcción del gasoducto; y el mecanismo de financiación para la exportación de bienes brasileños.

Asimismo, dialogaron sobre el régimen de alerta de importación ante eventuales situaciones de problemas sanitarios en frontera; y el proyecto del Puente Santo Tomé - São Borja y el centro unificado de frontera.

El encuentro se produjo tras el cierre de listas del pasado sábado, con vistas a las PASO del 13 de agosto, y luego que Scioli declinara su precandidatura presidencial por UxP.

El miércoles, Scioli fue recibido por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su despacho del Senado. "Hablamos mucho, con sinceridad y con el respeto de siempre. Me transmitió que su vocación es ayudar y colaborar como un compañero más, y me puso muy contenta cuando me contó que mañana Sergio Massa, el Ministro de Economía, lo va a recibir para abordar cuestiones vinculadas a la relación bilateral Argentina-Brasil. A seguir trabajando, que es lo que hay que hacer", había anticipado la Vicepresidenta en su Twitter.

El cierre de listas de Unión por la Patria trajo consigo ruidos internos en el oficialismo. Scioli se encaminaba a las Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias, con el respaldo del presidente Alberto Fernández, contra el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, que llegaba con el apoyo de la Vicepresidenta. Sin embargo, el viernes se oficializó a Massa como candidato de consenso.

En su primera aparición tras la oficialización de Massa como precandidato, Fernández de Kirchner expresó su apoyo al ministro de Economía, pero dio detalles de un diálogo que mantuvo con Scioli tras el cierre de listas, diálogo que ya se había filtrado en los medios.