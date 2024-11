José Urtubey: "El ajuste en gran parte lo pagó la producción"

El empresario industrial José Urtubey aseguró que el ajuste del gobierno de Javier Milei lo pagó "en gran parte" la producción, por lo que "es momento de que se dé un viraje para que se fortalezca la oferta productiva". En El Destape 1070, el dirigente cuestionó la política exterior del Presidente: "Puede haber una mala inserción internacional al mundo si va a contrapelo de la agenda internacional”.

"En el sector industrial el 50% de la capacidad está ociosa", dijo Urtubey, y agregó: "Se necesitan tener visiones y políticas que vayan más allá del equilibro macroeconómico". Además, el empresario señaló: "Ya lo dije en campaña, y lo confirmo ahora, que parte del ADN de la Argentina está ligada a la justicia social".

Urtubey también explicó los motivos por los que fue la semana pasada a la cena en la que se lanzó la Fundación Faro, en la que habló Milei: "Quería ver cómo en la cena se conceptualizaban algunos temas, pero creo que hoy es un momento de extremos", subrayó.

Por otra parte, el empresario opinó: "Para ir a combate de fondo de la inflación tenés que fortalecer la oferta productiva y, para eso, hay que bajar impuestos distorsivos como el impuesto al cheque, ingresos brutos. Antes que abrir la importación tenés que pensar en esas cosas".

ATE convocó a un nuevo paro nacional para el 5 de diciembre

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un nuevo paro nacional por 24 horas para el jueves 5 de diciembre, en el marco de los despidos de trabajadores estatales desde que Javier Milei asumió en la Presidencia en diciembre de 2023. Además, rechazaron los exámenes de idoneidad que el Gobierno pretende tomar en la Administración Pública.

La convocatoria al paro se definió por unanimidad en el plenario de delegados que se realizó el martes. "Si los estatales no vamos a la huelga, estos tipos nos llevan puestos. Ya destruyeron nuestros salarios y ahora con exámenes de idoneidad que son ilegales pretenden seguir despidiéndonos. ¿Qué examen nos va a tomar esta gente sobre nuestro trabajo si no lo conocen? No tienen ni idea. Estos funcionarios no tienen autoridad moral para evaluarnos”, declaró Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.