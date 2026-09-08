El petróleo volvió a subir tras un ataque hutí en Arabia Saudita y amenazas de Irán a EE.UU.

Los precios internacionales del petróleo profundizaron su tendencia alcista y alcanzaron nuevos máximos de varios meses en los principales mercados globales. La escalada responde al ataque con drones y misiles perpetrado por los rebeldes hutíes contra infraestructura energética en Arabia Saudita, sumado a las directas advertencias de Irán hacia Estados Unidos sobre el inicio de una "guerra económica" en la región.

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Durante la rueda financiera, el contrato de crudo Brent para entrega futura avanzó un 1,43% hasta los 98,39 dólares por barril, tras tocar un pico intrafranja de 99,46 dólares. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos trepó un 2,46% para situarse en 93,73 dólares, habiendo alcanzado una marca máxima diaria de 94,73 dólares.

Respecto de las variables de mercado que empujan la cotización del crudo, el analista jefe de KCM Trade, Tim Waterer, explicó: "La evolución de los precios refleja tanto una auténtica escasez física como una clara prima de riesgo geopolítico. En estos momentos, la prima de riesgo está desempeñando un papel fundamental".

La tensión en Medio Oriente registró un salto cualitativo tras las incursiones armadas llevadas a cabo por la milicia hutí de Yemen, aliada de Teherán. Los ataques dirigidos contra el territorio del principal exportador de crudo del mundo dejaron un saldo de 73 heridos y forzaron la paralización preventiva de operaciones en múltiples plantas de procesamiento saudíes, episodio calificado por Riad como una "peligrosa escalada".

A la par de estos hechos, el régimen iraní amenazó formalmente a la administración estadounidense con desatar una "guerra económica" y aseguró haber disparado un proyectil avanzado contra embarcaciones militares norteamericanas en aguas del Golfo. El intercambio armado sigue al operativo concretado el pasado sábado por el Mando Central de EE.UU., en el que fueron inutilizados tres buques tanque iraníes en las inmediaciones del centro de exportación de la isla de Jarg.

La parálisis parcial de la navegación por la vía estratégica del estrecho de Ormuz comenzó a trasladarse al consumo minorista. En Estados Unidos, los automovilistas enfrentaron precios récord en las estaciones de servicio durante el fin de semana festivo del Día del Trabajo, impulsados por las amenazas a las refinerías y la caída de la oferta global, mientras que las cotizaciones del diésel marcaron máximos históricos.

Atendiendo a este cuadro de incertidumbre persistente, la entidad bancaria Goldman Sachs revisó al alza sus estimaciones para el crudo Brent y WTI, incrementando en 5 dólares sus proyecciones para diciembre de 2026 (a 85 y 80 dólares respectivamente) y para 2027. La revisión técnica del banco asume como hipótesis de trabajo que los bloqueos e interrupciones en el transporte marítimo de Medio Oriente se mantendrán durante los próximos meses.

Con información de Reuters