El crudo cae desde máximo de cinco meses, con atención puesta en tránsito por estrecho de Ormuz

FOTO DE ARCHIVO: El buque cisterna de petróleo y productos químicos "Bald Man" en el puerto de Fuyaira, mientras el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán limita el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, en Fujairah

Los precios del petróleo experimentaron una ligera tendencia a la baja en los principales mercados de materias primas, a medida que los inversores optaron por una toma de ganancias tras las marcas históricas registradas al cierre de la semana pasada. La cotización de los futuros del crudo Brent cayó un 1,22% hasta ubicarse en los 108,52 dólares el barril, en tanto que el barril de West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos cedió un 0,13% para cotizar a 101,28 dólares, manteniéndose ambos indicadores cerca de sus niveles más altos en varios meses.

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La evolución del mercado se despliega en un marco de alta fricción geopolítica caracterizado por el riesgo inminente de disrupción en la oferta global de hidrocarburos. El fin de semana estuvo marcado por la explosión e incendio de un buque petrolero al impactar contra una mina naval en la franja sur del estrecho de Ormuz, según reportaron medios de comunicación iraníes a partir de informaciones vertidas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Las constantes agresiones e incidentes registrados en las rutas de navegación han tenido un impacto severo sobre las operaciones logísticas internacionales y según un informe de la consultora Kpler el flujo promedio de crudo que transita por el Golfo Pérsico sufrió un colapso dramático al caer a unos 8,5 millones de barriles diarios durante la última semana.

A la inestabilidad en las vías de suministro se sumaron nuevas tensiones diplomáticas, luego de que Egipto formalizara su predisposición para otorgar apoyo militar a Arabia Saudita en defensa de su seguridad territorial frente a las incursiones de la milicia rebelde de los hutíes de Yemen, aliada de Teherán. Analistas de la firma de inversión SEB advirtieron que los volúmenes de exportación por Ormuz se mantendrán sumergidos en la incertidumbre, previendo que Irán podría intensificar sus acciones de amedrentamiento en el período previo a las elecciones de mitad de mandato convocadas para el próximo 3 de noviembre en los Estados Unidos.

Como contrapartida al estrechamiento de la oferta en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva por la cual estableció una exención de sanciones y aranceles a determinadas exportaciones energéticas procedentes de Rusia. La medida presidencial fue consecuencia de un entendimiento directo alcanzado con el mandatario ruso, Vladimir Putin, para autorizar el despacho de diésel ruso hacia territorio estadounidense y otros mercados internacionales, iniciando con una cuota de 2,3 millones de barriles este mes para escalar gradualmente a 7,6 millones de barriles mensuales.

Respecto de los alcances de la flexibilización, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, aclaró que el Poder Ejecutivo se tomará un plazo de hasta 60 días para ponderar el impacto efectivo que las medidas arancelarias y las sanciones ejercen sobre el equilibrio de la economía global, buscando mitigar las presiones inflacionarias derivadas de los costos del combustible en el escenario internacional.

Con información de Reuters