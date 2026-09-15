El petróleo mantuvo su ritmo alcista y pasó los US$ 107

Los precios del crudo continuaron su trayectoria ascendente al subir más de un 1% en los mercados globales, impulsados por la preocupación de que la reparación de la infraestructura energética en Arabia Saudita y el restablecimiento de las rutas de transporte demanden más tiempo del previsto. El alza respondió a la paralización del oleoducto Este-Oeste tras recientes ataques con drones y a la intensificación de las agresiones militares en la región, lo que profundizó el temor a un desabastecimiento prolongado de materias primas.

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Durante la jornada, los futuros del crudo Brent registraron una suba de 1,67 dólares para ubicarse en 107,35 dólares el barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense avanzó 2,14 dólares hasta alcanzar los 103,53 dólares. La inquietud de los operadores se agudizó luego de que las fuerzas hutíes de Yemen, respaldadas por Irán, lanzaran nuevos ataques en territorio saudí y los países árabes del Golfo suspendieran las reuniones fijadas con Teherán. "Los nuevos ataques de los hutíes contra Arabia Saudita podrían estar influyendo en las expectativas de los inversionistas del mercado petrolero sobre la gravedad y la duración del conflicto", afirmó Hamad Hussain, economista sénior especializado en clima y materias primas de la consultora Capital Economics.

En ese sentido, los rebeldes hutíes se adjudicaron este lunes el lanzamiento de decenas de misiles y drones contra una base aérea militar en Khamis Mushait, en el sur saudí, apuntando sus disparos contra hangares de aviones, sistemas de radar, pistas de aterrizaje y depósitos de municiones en represalia por incursiones aéreas previas. Estas operaciones se sumaron a los ataques del viernes atribuidos a combatientes respaldados por Irán en Irak, los cuales dejaron fuera de servicio al oleoducto Este-Oeste. La parálisis de esta tubería clave, que permite desviar envíos para evitar el bloqueado estrecho de Ormuz, pone en peligro hasta un 4% del suministro mundial de crudo, al punto de que operadores del sector advirtieron que Riad podría agotar su capacidad exportable disponible en cuestión de días.

Frente a este escenario, desde la firma Goldman Sachs señalaron que la escalada de las hostilidades contra las instalaciones estratégicas "aumentó la probabilidad de que el Brent supere los 120 dólares por barril", en un marco donde la producción del Golfo Pérsico para 2027 podría mantenerse 4 millones de barriles diarios por debajo de los niveles previos a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

La crisis logística se profundizó y así quedó reflejado en los datos preliminares de la consultora Kpler, que marcó que el tránsito de buques de mercancías por el estrecho de Ormuz se redujo drásticamente a solo cuatro embarcaciones este lunes, en comparación con las diez registradas la jornada anterior. En paralelo, el Centro de Seguridad Marítima de Omán informó que el petrolero "El Gaia", de bandera panameña, debió ser remolcado hacia un puerto omaní a causa de un incendio desatado en su sala de máquinas tras sufrir un ataque en aguas del Golfo.

A la tensión en Medio Oriente se sumó el severo impacto sobre la oferta global de combustibles por la parálisis operacional en territorio ruso. Según cálculos basados en datos del mercado, la mitad de las seis principales refinerías productoras de diésel de Rusia se vieron obligadas a recortar significativamente o detener por completo su actividad durante el mes de septiembre, como consecuencia de los daños ocasionados por recurrentes ataques con drones contra sus plantas de procesamiento.

Con información de Reuters