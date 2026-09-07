Efecto morosidad: los depósitos crecieron casi 2,4 veces más que los créditos

Los depósitos privados en dólares alcanzaron en agosto un máximo histórico, mientras que el crédito en pesos al sector privado registró su primera caída en términos reales desde marzo, de acuerdo con el Informe Monetario Mensual del Banco Centra). Las cifras de la entidad que conduce Santiago Bausili muestra una nueva composición del sistema financiero: por un lado, los ahorristas incrementan sus colocaciones en moneda extranjera y, por otro, el financiamiento bancario en pesos pierde impulso, particularmente en las líneas vinculadas al consumo, en un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares.

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Los depósitos del sector privado no financiero aumentaron en agosto en 612 millones de dólares respecto del mes anterior y alcanzaron un saldo de USD 40.879 millones, el máximo histórico de la serie relevada por el BCRA. En paralelo, los préstamos al sector privado en moneda extranjera crecieron 258 de dólares millones durante el mes, hasta alcanzar 25.241 millones de dólares. La diferencia entre ambas magnitudes sigue siendo considerable: los bancos acumulan una masa de depósitos en dólares mayor que el volumen de créditos otorgados en esa moneda.

El movimiento no es nuevo, aunque durante agosto volvió a profundizarse. Los préstamos en dólares acumulan un crecimiento interanual de 43,8% y, según el organismo monetario, mantienen una trayectoria de expansión "prácticamente ininterrumpida desde enero de 2024". La mayor parte de ese financiamiento está concentrada en documentos a sola firma, una línea utilizada principalmente para operaciones vinculadas con el comercio exterior y que representa aproximadamente el 75% del crédito privado en moneda extranjera.

En agosto, los préstamos al sector privado no financiero aumentaron $1,8 billones en valores nominales promedio, pero cuando se descuenta el efecto de los precios y la estacionalidad registraron una caída de 1%. Se trató de la primera contracción real desde marzo, en un momento en que el stock de crédito en pesos permanece alrededor del 9% del Producto Interno Bruto. Si se suman los préstamos en moneda extranjera, la relación llega al 12,6% del producto, impulsada por el crecimiento de las líneas dolarizadas.

La composición de esa caída permite observar con mayor claridad dónde está el problema. Los préstamos al consumo disminuyeron 1,9% mensual en términos reales y sin estacionalidad, fundamentalmente por la evolución de las tarjetas de crédito, cuyo saldo cayó 3,3%. Los préstamos personales, en cambio, permanecieron relativamente estables. El comportamiento es relevante porque las líneas destinadas al consumo son aquellas que tienen una relación más directa con los ingresos de los hogares y con la capacidad de financiar gastos corrientes en cuotas.

El crédito comercial tampoco logró sostener el nivel de los meses anteriores. El conjunto de esas financiaciones cayó 0,7% real y sin estacionalidad, aunque con diferencias importantes entre sus componentes. Los adelantos en cuenta corriente aumentaron 1,8%, mientras que las financiaciones mediante documentos descontados y documentos a sola firma retrocedieron 2% y 1,9%, respectivamente. Es decir, tampoco dentro del financiamiento productivo se observa un comportamiento uniforme.

Mientras las familias reducen el uso del financiamiento asociado al consumo, las empresas con capacidad de generar ingresos en moneda extranjera encuentran una mayor disponibilidad de préstamos en dólares. El dato agregado de expansión del crédito, por lo tanto, oculta una modificación en su composición.El BCRA destacó que el financiamiento total al sector privado aumentó 0,8 puntos porcentuales del producto respecto de agosto del año pasado, pero esa mejora está explicada en buena medida por el dinamismo del segmento en moneda extranjera. El stock de crédito en pesos, en cambio, se mantiene prácticamente estable en relación con el tamaño de la economía.

El comportamiento de los depósitos también permite observar una diferencia entre ahorro y financiamiento. En pesos, los depósitos privados cayeron 0,3% real durante agosto, mientras que los depósitos a plazo fijo aumentaron 0,3% real. Dentro de estos últimos, el plazo fijo tradicional creció 0,3% en términos reales, en un contexto de aumento de las tasas pagadas por las entidades, principalmente en el segmento mayorista. La TAMAR de los bancos privados terminó agosto en 24,7%, 1,4 puntos porcentuales por encima del cierre de julio.

La evolución de los depósitos en pesos muestra así una preferencia por colocar fondos a plazo frente a la alternativa de mantenerlos disponibles para transacciones. El stock de depósitos a plazo fijo del sector privado alcanzó $67 billones en el promedio de agosto, con un crecimiento real de 0,3% durante el mes y de 5,8% respecto de diciembre. El aumento se produjo pese a que el agregado monetario privado transaccional se mantuvo estable en términos reales.

La expansión de los depósitos en dólares ocurre, además, en un contexto de tasas de interés muy inferiores a las que ofrecen las colocaciones en pesos. El BCRA registró una tasa de 1,1% nominal anual para los depósitos a plazo fijo en dólares de entre 30 y 44 días, mientras que la tasa correspondiente a grandes depósitos a plazo en pesos se ubicó bastante por encima de ese nivel. La decisión de incrementar los depósitos dolarizados, por lo tanto, no puede explicarse únicamente por la búsqueda de rendimiento financiero. También refleja la demanda de cobertura y de preservación de valor en moneda extranjera.