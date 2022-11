Presentaron una nueva cámara empresaria del sector TIC

Seis empresas del sector de telecomunicaciones conformaron una nueva cámara sectorial, denominada Infraestructura Digital Argentina (IDA), con el objetivo de establecer una "nueva comunicación con el sector público" y elaborar un plan que contenga políticas de largo plazo.

No obstante, al igual que las cámaras ya existentes, Infraestructura Digital Argentina considera que internet, telefonía y TV paga no son servicios públicos y por lo tanto no deberían tener precios regulados.

Presidida por el representante de Telefónica, Alejandro Lastra, la nueva cámara se suma a una lista de entidades que representativas de los distintos actores de este mercado.

Entre ellas se cuentan la Cámara de internet (Cabase), la de Informática y Comunicaciones (Cicomra), de telefonía IP y comunicaciones (Catip), la Asociación Argentina de televisión por Cabe (ATVC) , la de Cableoperadores e internet pymess (Capcy) y la de Pequeños Proveedores de internet (Cappi).

En el último caso, el titular de Cappi, Rodolfo Bianchi, y presidente de la empresa Velonet SAS que opera en San Rafael, Mendoza, participa en IDA a título personal y no como referente de la entidad.

Además de Telefónica y Bianchi, integran IDA cómo licenciatarios Tics Hugo Genovesio (titular de la licencia de DFCom, Dean Funes, Córdoba) y Marcelo De Ambrosio, ex presidente de Cappi y titular de Velonet, en General Pico, La Pampa.

También las empresas San Juan Cable Color, representada en la presentación de IDA por Sonia Felix; Carlos Paz Televisor y Sion S.A, cuyo titular Luis Quinelli participó también del encuentro con la prensa.

El Senasa incorporó plataforma Whatsapp para interactuar con la ciudadanía

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) incorporó la plataforma Whatsapp a sus canales de interacción con la ciudadanía, buscando estar cada vez más cerca de las necesidades de su público, se informó hoy oficialmente.

Se trata del 1135859810, que estará disponible en su sitio web, donde las personas podrán interactuar de forma directa con el organismo las 24 horas, los 365 días del año, con un operador de lunes a viernes de 9 a 17 horas y un asistente virtual fuera de la franja horaria de atención oficial.

"Mediante la integración activa y comprometida de todas las áreas intervinientes del Senasa, se garantizará una participación dinámica con la comunidad a través del equipo de atención conformado por agentes del Servicio sanitario, que brindarán respuestas concretas a los diversos públicos", sostuvo el organismo.

En ese contexto se indicó que "fuera del horario oficial, habrá un asistente virtual que orientará a la ciudadanía de manera rápida y unívoca, al igual que el actual asistente del chat online en la instancia previa a la comunicación personalizada".

Con este sistema se promueve un vínculo más estrecho y asertivo con la ciudadanía al brindar respuestas concretas y oportunas a cada persona que necesite comunicarse con el Senasa", puntualizó el organismo sanitario.

Investigadores del Inidep se reunieron con pescadores artesanales de Puerto Madryn

Investigadores del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep) de Mar del Plata se reunieron con representantes de la Asociación de Pescadores Artesanales de Puerto Madryn donde se presentó el proyecto participativo "Pesca de manchas".

El encuentro tuvo lugar en la sede de la Fundación Patagonia Natural, donde actualmente funciona la oficina del Área de Extensión del INIDEP en esa ciudad.

El mismo fue organizado con el fin de afianzar el vínculo existente con los pescadores y coordinar nuevas capacitaciones en temas que resultan de interés.

Durante el encuentro, el Conicet presentó el proyecto participativo "Pesca de manchas" que busca realizar estudios ecológicos de las Floraciones Algales Nocivas (FANs) a partir de datos relevados por pescadores.

La asociación núclea a pescadores artesanales de la Zona 1 (Peninsula Valdés y Puerto Madryn), que utilizan distintas artes y modalidades de pesca (buceo, redes, etc.).

Neuquén superó los 125.500 empleos privados registrados

El Gobierno de Neuquén informó hoy que la provincia superó el umbral de 125.500 puestos de trabajo privado en blanco, y destacó el crecimiento del sector desde el piso de la pandemia en diciembre del 2020 con 110.200 empleos hasta la actualidad.

El gobernador Omar Gutiérrez manifestó, a través de un comunicado, que estos datos "certifican que estábamos en el camino correcto", y agregó que "el modelo desarrollista, inclusivo y con justicia social territorial que hemos puesto en marcha; y que profundizamos durante la pandemia, muestra buenos resultados".

De acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, la provincia en el mes de agosto marcó 125.745 empleos privados registrados, es decir, 645 puestos de trabajo más que en julio, cuando fueron 125.100.

Además, en un año, en Neuquén se crearon 9.942 puestos laborales en el sector privado, lo que significó un crecimiento de un 8,58%.

Se descargaron 999.310 toneladas de granos en octubre en terminales bahienses

Un total de 998.310 toneladas de granos fueron descargadas durante octubre en las terminales ubicadas en el puerto de Bahía Blanca, informó hoy la Bolsa de Cereales y Productos local.

"Del total de las descargas, 474.720 corresponden a maíz, 409.575 a porotos de soja, 51.240 de trigo; 42.105 de cebada y 20.580 de malta", agregó el documento de la entidad.

En cuanto al acumulado de toneladas descargadas desde enero a octubre, la entidad sostuvo que fueron 11.759.805.

También se indicó que en octubre fueron embarcadas un total de 1.013.711 toneladas de granos, oleaginosos y subproductos en las que se destacaron "el maíz con 466.532 toneladas, seguido por porotos de soja con 405.689, 55.960 de trigo, 30.085 de harina de soja; 25.252 de cebada, 15.193 de malta y 15.000 de aceite de girasol".

Destacan acompañamiento a pequeños y medianos productores bonaerenses

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, destacó el compromiso del gobierno provincial para acompañar a los pequeños y medianos productores para que lleven adelante proyectos que les permitan agregar nuevas tecnologías y valor agregado a sus producciones.

"Desde la provincia nos comprometimos desde un primer momento a acompañar y a brindar asistencia técnica y financiera a los pequeños y medianos productores, que son un pilar fundamental para el desarrollo de cada distrito y la generación de empleo local", expresó Rodríguez.

El funcionario bonaerense participó en el Tercer Encuentro de Grupos de Desarrollo Rural Bonaerense, en el marco del programa del Ministerio de Desarrollo Agrario que financia el asesoramiento técnico de proyectos de agrupaciones de pequeños y medianos productores que busquen incorporar nuevas tecnologías o prácticas para mejorar su actividad, agregar valor a sus producciones o iniciar la transición hacia formas más sustentables de producción.

Durante la jornada, que se llevó adelante en la Chacra Experimental MDA Mercedes, se pusieron en común los avances en las líneas de trabajo proyectadas por cada grupo y se acercaron diferentes herramientas que tiene el Ministerio a disposición de los productores.

Con información de Télam