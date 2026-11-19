Cuando todo deja de funcionar acorde con el plan, la tentación, y muchas veces la práctica, entre quienes tienen la responsabilidad de conducir la política económica suele ser alterar los números. Algunos gobiernos debatieron con su propia oficina de estadísticas (aka Indec), otros directamente la intervinieron y otros optaron por el más inofensivo cherry picking, que consiste en elegir solo los datos que convienen e ignorar el resto. Lo del mileísmo, en cambio, ya es un estadio superior: estamos frente a la completa y descarada invención de los números, es decir, de los resultados de la gestión.

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No nos detendremos aquí en el detalle (para eso está hoy la IA), pero desde la bandera de largada de la inflación “corriendo al 17 mil por ciento” todo se fue volviendo progresivamente grotesco, proceso que previsiblemente se aceleró a partir de la cada vez más palpable evidencia del fracaso del plan económico. Algunos ejemplos: la inflación mayorista empezando finalmente con cero apenas un mes antes de que empiece con tres; el lag entre la presunta “emisión cero” y la baja de la inflación tendiendo a infinito; las jubilaciones subiendo y ganándole a la inflación cuando la pérdida de su poder adquisitivo se profundiza; el crecimiento del diez por ciento del PIB desde el cambio de gobierno, cuando en realidad hubo primero estancamiento y hoy recesión técnica; la creación de empleo formal aumentando, cuando en realidad hay pérdida neta; los ingresos de los trabajadores informales subiendo fuertemente por encima de la inflación, cuando en realidad pasar a la informalidad significa una caída real de ingresos. Y se podría seguir.

Lo peor es que el viejo “miente, miente, que siempre algo queda” sigue funcionando. Un ejemplo concreto que los economistas mediáticos repiten al unísono es que “el gobierno recibió una inflación del 300 por ciento y la bajó a 30”. Tarea para el hogar: pregúntele a la IA cuánto fue la inflación de los primeros diez y de los primeros once meses de 2023. Se sorprenderá con la respuesta. Spoiler: ni siquiera llega a la mitad de 300. Ya era lo suficientemente alta: ¿por qué se sigue usando un número falso?

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El objetivo: destruir la discusión racional

El objetivo de la degradación de los números en la era Milei parece ser la simple necesidad de construir un mundo de posverdad. El propio ejercicio del análisis económico se vuelve una caricatura. Piense el lector en la información económica que consume: siempre se basa en números. Un artículo sobre la situación del empleo, por ejemplo, normalmente se sostiene en los números de las variaciones de los agregados del mercado de trabajo. Si esos números son cualquier cosa, por más que existan los reales, todo se vuelve una gran confusión. Pero el problema es todavía más profundo: no se trata solamente de mentir sobre los números, sino de destruir las condiciones que hacen posible una discusión económica racional. Cuando los datos dejan de ser una referencia compartida para convertirse en instrumentos discursivos, comienza a dejar de importar demostrar que la realidad es distinta de la que describe el gobierno. Quizá este sea precisamente el objetivo.

Ingresos deteriorados y el mito de la estabilidad

En términos de ingresos, la abrumadora mayoría de los trabajadores está hoy peor que hace tres años. Las condiciones de vida de los asalariados empeoraron, lo que se refleja en el grueso de los indicadores de consumo y explica parcialmente el escenario recesivo. Sin embargo, el aparato mediático sigue hablando del gran logro mileísta de la estabilidad macroeconómica. Mientras tanto, la inflación interanual de octubre, la subvaluada por el Indec, fue del 33 por ciento; es decir, la inflación se mantiene alta –de hecho, es la más alta del continente si se excluye Venezuela–, a pesar de la canasta trucha que sigue utilizando el organismo estadístico. Dicho de otra manera, el gran logro del mileísmo, ese por el que se siguió aumentando el endeudamiento externo, se destruyó el mercado de trabajo y se indujo una recesión, no es ningún logro. Si mañana asumiese un nuevo gobierno, lo primero que debería hacer es un plan de estabilización y una reestructuración del endeudamiento. Algo que los mercados ya saben, por eso el riesgo país está en niveles de default y por eso la inversión no se recupera.

Inversión en caída pese al RIGI

Sigamos con los agregados, aunque cueste hablar de números. Si usted le pregunta a cualquier economista más o menos convencional, más o menos mainstream, cuál es la variable que debe observarse para evaluar la evolución futura de la economía, la respuesta que seguramente recibirá es “la inversión”. En general, hasta quienes no miran la producción y viven en el mundo financiero creen que el paraíso se alcanza a partir de que la economía logra el “grado de inversión”. Cuando se habla de políticas pro mercado, lo que se busca es precisamente hacer todos los deberes para que los mercados consideren que, finalmente, están dadas las condiciones para invertir. Más en concreto todavía: la política más activa de la administración libertaria fue el RIGI, el régimen especial para las grandes inversiones que le dio al mercado más de lo que demandaba, lo que debería haber dado lugar, según la teoría del oficialismo, a un boom inversor. El resultado concreto fue muy distinto. Dos indicadores: entre fines de 2023 y el segundo trimestre de 2026, el último dato disponible, el peso de la inversión en el PIB pasó del 18,4 al 15,5 por ciento, una importante caída de 2,9 puntos porcentuales. En tanto, la inversión en términos reales, medida a través de la formación bruta de capital fijo, cayó un 11,1 por ciento interanual en el segundo trimestre de 2026.

Una recesión con posverdad y un horizonte complejo

Javier Milei hizo todo lo posible para dejarla picando: el gran logro del autodenominado “especialista en crecimiento, con o sin dinero” –una expresión económicamente absurda, dicho sea de paso– fue una “recesión con inversión por el piso y alta inflación”, lo que finalmente explica la imperiosa necesidad de recurrir sistemáticamente a la posverdad para sostener, al menos, cierta sensación de normalidad. Sobre el porvenir, solo una predicción: 2027 amenaza con ser uno de los años más largos de la historia.