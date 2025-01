El Banco Central compró 234 millones de dólares pero las reservas volvieron a caer

El Banco Central realizó una de sus mayores compras en más de un mes al adquirir en el Mercado Único y Libre de Cambio 234 millones de dólares. De todas maneras, las reservas brutas cayeron otros 272 millones luego de pagar los vencimientos de los Bonares. El último miércoles canceló otros 1600 millones para cancelar cupones de los títulos denominados Globales.

En la jornada del jueves, el BCRA canceló 370 millones de dólares correspondientes a una serie de vencimiento de los títulos Bonares. Por eso las reservas brutas volvieron a caer y se ubicaron en los 30.904 millones de dólares; un día antes se habían cancelado un total de 1600 millones correspondientes a la serie Globales.

Con las compras realizadas el jueves, la autoridad monetaria sumó en lo que va del mes 709 millones de reservas netas. “Es la compra más alta de enero y se acerca a lo obtenido el 6 de diciembre del año anterior”, manifestó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, a través de su cuenta en X.

En este escenario, el dólar mayorista subió un peso y se ubicó en torno a los 1037 pesos; mientras que el dólar futuro presentó caídas en todos sus contratos, acelerados a partir de abril. De este modo, para el primer semestre el mercado espera un "crawling" del 10,4%, equivalente a un promedio mensual del 1,7%.

Por su parte, la cotización del contado con liquidación quedó ubicada en torno a los 1184 pesos, mientras que el MEP se posicionó cerca de los 1164 pesos.

Pago

El miércoles de esta semana, el BCRA transfirió este miércoles los fondos restantes para hacer frente al pago de amortización y renta de los Bonos Globales y los Bonares, pero algunos ahorristas recién verán acreditado los dólares en sus cuentas financieras recién la semana próxima, si se tratan de los bonos con legislación extranjera.

La diferencia en los plazos de acreditación es la derivación de las leyes que rigen la emisión de cada título, ya que mientras los AL tienen legislación local y son liquidados por el Banco Central a través del CRyL y acreditado en las cuentas de los ahorristas a través de Caja de Valores. Los bonos GD tienen legislación de Nueva York y la acreditación se hace a través del Bank of New York Mellon, pero como el jueves fue declarado feriado por duelo en honor del ex presidente Jimmy Carter, todo el proceso se atrasó un día más.

La diferencia de plazos generó confusión entre los inversores con sus tenencias depositadas en las Agencias de Liquidación y Compensación, que advertían sobre la demora pero no especificaban la diferencia de tratamiento según la ley del bono.

El mercado le pidió al Banco Central más garantías que a Mauricio Macri

Un informe de la consultora 1816 estimó que el BCRA dejó como garantías títulos Bopreal por lo menos U$S 1.736 millones como parte de la operación para acceder a un crédito REPO otorgado por cinco entidades financieras internacionales por U$S 1.000 millones a una tasa de 8,8% y 28 meses de plazo.

La vigencia del REPO permitirá considerar como reservas netas a esos U$S 1.000 millones hasta abril del próximo año, cuando ya dejarán de tener ese efecto, pero significan algo así como un 10% si se considera que las reservas netas son negativas en el orden de los U$S 10.000 millones.

“Las series del Informe Monetario Diario muestran que el pasado viernes 3 de enero el stock de Bopreal creció en US$1.736 millones a US$10.716 millones. Asumimos que se explica por la emisión de nuevos Bopreales Serie 1D que fueron entregados en concepto de garantía a los 5 bancos internacionales con los que la autoridad monetaria firmó un repo por US$1.000 millones”, evaluó la consultora. Según fuentes del mercado, el valor del Bopreal es menor a 1 por lo que en realidad el colateral sería del orden de los US$1.600 millones pero a la vez no descartan que la autoridad monetaria haya otorgados otros títulos públicos que tiene en cartera como Lebac en dólares y LEDIV.

La consultora 1918 recordó que el BCRA informó el monto del repo; que los bancos habían ofrecido U$S 2.850 millones, que el plazo de la operación era de 2 años y 4 meses y que la tasa de interés era SOFR+4,75%, equivalente a alrededor de 8,8% en la actualidad.