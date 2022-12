Dólar soja: el Banco Central ya compró más de US$ 1.200 millones para aumentar reservas

Desde la puesta en marcha del programa, los ingresos por soja únicamente alcanzaron los 2.400 millones de dólares. La agroexportación compró 5 millones de toneladas de soja en las últimas cuatro semanas.

El Banco Central (BCRA) cerró la rueda de hoy con compras por US$ 47 millones y en la semana adquirió US$ 177 millones, favorecido por el incentivo que genera la reimplementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de la cadena sojera o "dólar soja", vigente hasta fin de mes. El saldo positivo de este viernes se suma a los US$ 1.184 millones que la autoridad monetaria acaparó durante las últimas cuatro semanas.

De esta forma, el total asciende a casi US$ 1.231 millones desde que se reinstaló el Programa de Incremento Exportador (PIE), que establece un tipo de cambio diferencial destinado al complejo sojero de $ 230 por dólar. En tanto, el dólar soja aportó hoy US$ 171 millones y totalizó en la semana ingresos por US$ 568 millones, indicaron fuentes del mercado sobre el monto liquidado por el sector exportador sojero en el mercado único y libre de cambios (MULC).

Desde la puesta en vigencia de la medida el pasado lunes 28 de noviembre, el Banco Central logró atesorar divisas en 17 de 18 jornadas cambiarias. La única excepción se dio el martes pasado, cuando la autoridad monetaria vendió US$ 31 millones, en una jornada con acotada actividad por el feriado decretado por el Gobierno para celebrar la obtención de la Copa del Mundo en Qatar.

El dólar soja como incentivo a los productores

Entre el 28 de noviembre y el 23 de diciembre inclusive, la agroexportación compró 5 millones de toneladas de soja. De acuerdo con las cámara aceitera y cerealera (Ciara-CEC), el precio al productor "se ha elevado a niveles excepcionalmente altos permitiendo una mejora sustancial de sus ingresos para aquellos que decidieron vender durante la vigencia de este Decreto".

En materia de ingresos de divisas, en este período, el complejo cerealero-oleaginoso alcanzó los 3.654 millones de dólares. Del total de divisas, los ingresos por soja únicamente alcanzaron los 2.400 millones de dólares.

Al respecto, Gustavo Idígoras, presidente de CIARA-CEC, consideró: “Se ha superado la meta de los 3 mil millones de dólares de ingresos del complejo cerealero oleaginoso, restando una semana de actividades. Si bien el mes ha tenido menos días laborables, el mercado de soja ha reaccionado y demuestra nuevamente que si le dan condiciones de tipo de cambio o de baja de retenciones puede reaccionar y transformarse en uno de los motores de la economía argentina”.

Durante noviembre las empresas del sector liquidaron US$ 1,696 millones; representando un 17 por ciento menos que el mismo mes del año anterior y un 14 por ciento superior al mes de octubre de 2022. El ingreso de divisas del mes de noviembre es el reflejo de un mercado de granos afectado por la fuerte sequía y la falta de oferta estable debido a condiciones macroeconómicas.

El monto liquidado en lo que va del año asciende a US$ 36.731 millones, siendo el mejor año desde que se llevan registros. El ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible.

El principal producto de exportación del país es la harina de soja (14,2 por ciento del total), que es un subproducto industrializado generado por este complejo agroindustrial, que tiene actualmente una elevada capacidad ociosa cercana al 50 por ciento. El segundo producto más exportado, de acuerdo con el INDEC, es el maíz (11 por ciento) y el tercero fue el aceite de soja (6,9 por ciento).