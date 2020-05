Presión sobre el dólar: Banco Central reclama a CNV la información de quienes operan contado con liqui

Miguel Pesce, presidente del Banco Central, le envió una nota al titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Adrián Cosentino donde le reclamó por el envío incompleto de “información fundamental” para el control de las operaciones de Contado con Liqui. Los datos, a su vez, le llegan truncos a la CNV de parte de Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), principal actor del mercado de capitales. La clave es que la información que falta es el beneficiario final de las operaciones. O sea, quien gana con la maniobra.

La nota, a la que accedió El Destape, tiene fecha del 8 de mayo. El contenido revela que el Banco Central le solicitó en varias oportunidades información al organismo que conduce Cosentino y que los datos no llegaron o lo hicieron de forma parcial. Y esto afecta el propio rol del Banco Central, que tiene facultades para pedir la infomación por el artículo 53 de la Ley de Mercado de Capitales, aún tras las modificaciones que se realizaron durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Pesce, titular del Banco Central, le recuerda a Cosentino, titular de la CNV, el envío de las notas N 9, 11 y 14 de fechas 15, 17 y 30 de abril, y dice textual: “de cuyas respuestas surgen ciertas dificultades básicamente por carecer de la información fundamental, como el nombre y CUIT de un número considerable y relevante de las personas que realizaron las operaciones”.

Este documento indica que la CNV le mandó la información al Banco Central de los que operaron el Contado con Liqui sin el dato de quién fue el cliente que hizo la operación, el beneficiario final. La nota de Pesce es clara: “Le solicitamos a usted (Cosentino), nos remita la información completa, identificando el cliente final que efectuó la operación”. Y cierra así: “La carencia de dicha información hace imposible las acciones regulatorias del Banco Central”.

El domingo, Horacio Verbitsky publicó en El Cohete a la Luna que “la profunda recesión limitó el traslado a precios de la disparada en la cotización del dólar bolsa o MEP y el Contado con Liqui, que presionan para que se devalúe el tipo oficial de cambio” y que “cuando los reguladores de bancos y acciones solicitan la información detallada sobre quiénes realizan esas operaciones, BYMA (Bolsas y Mercados argentinos, producto de la fusión de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Merval) retacea la información”. Verbitsky detalló que BYMA “suministra los nombres de los agentes de bolsa (tanto de liquidación y compensación –AlyC- como de negociación -AN-) pero no identifica a los clientes que son los beneficiarios finales de las operaciones, constituyéndose en una isla offshore dentro del país” y que “la CNV no ha mostrado entusiasmo por obtener esa información crucial”. Este documento que publica El Destape lo confirma.

La CNV regula el mercado de capitales y recibe la información de los agentes que hacen de intermediarios para, entre otras actividades, las maniobras de Contado con Liqui y sus variables. El Destape pudo reconstruir que, por un lado, BYMA no remite la información completa. No es algo menor, ya que BYMA, que es la resultante de la fusión entre la Bolsa porteña y el Merval, es la que nuclea a los principales agentes. Su presidente es Ernesto Allaria cuya empresa, Allaria Ledesma & Cía lidera el ranking de agentes al acumular el 15% del mercado. A la reticencia de BYMA por blanquear la infomación se agrega que desde la CNV no hubo iniciativa para regularizar la situación. Una de las claves es que aún quedan en el organismo muchos funcionarios de la gestión macrista, poco adeptos al control de los especuladores financieros.

Uno de los principales agentes del mercado le aseguró a El Destape que cumplen con el envío de la información detallada a la CNV todos los días, según establece la resolución 624 del 2014. También aventuró que la CNV tiene la información pero que es posible que no tenga recursos para procesarla. Lo primero, según reconstruyó El Destape, no es cierto. Lo segundo tiene algo de razón: una de las herencias de la gestión Cambiemos en la CNV fue que quedó desarticulada el área de monitoreo del mercado de capitales. A lo que se suma, como informó Verbitsky, que la vicepresidenta actual del organismo, Mónica Erpen, es una ex directiva de BYMA.