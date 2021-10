Para frenar la especulación, el BCRA modificó el mecanismo para el pago anticipado de importaciones

La medida busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país. Además, la CNV reguló más el contado con liqui y dólar MEP.

El Banco Central modificó el mecanismo para el pago anticipado de algunas importaciones por desfasajes que algunas empresas aplicaron desde junio. Se deberán cursar a partir del despacho a plaza de los bienes exclusivamente durante este mes, tal como indicará el comunicado que emitirá la autoridad monetaria, adelantaron fuentes oficiales a El Destape. Además de esto, la Comisión Nacional de Valores lanzó una nueva resolución para limitar las operaciones de contado con liqui y dólar MEP.

La medida dispuesta por el directorio del BCRA sólo aplica en los casos en que se estén realizando importaciones por mayor valor del que se ha ingresado. Por esto, afecta nada más que a un 13% de las mismas.

El BCRA detectó que se vienen registrando desde junio pagos por un valor superior al despacho de mercadería a plaza. Por lo tanto, la medida estará vigente hasta el 31 de octubre y busca equilibrar los pagos con los bienes ingresados al país.

En junio se registraron importaciones por un valor FOB de 5.600 millones y pagos por 5.900 millones. En julio esa relación fue de 5.400 millones de importaciones FOB y pagos por 5.700 millones.

A partir de agosto esa diferencia entre pagos efectuados y bienes ingresados se amplió: fue de 5.400 millones de ingreso de bienes y 6.200 millones de pago cursados a través del mercado de cambio. En septiembre 5.500 millones de importaciones y 5.900 millones de pagos.

La CNV reguló más las operaciones de los dólares bursátiles

Por su parte, la Comisión Nacional de Valores estableció una serie de medidas para aumentar el control del contado con liqui y dólar bolsa. A través de la Resolución General 907/21 aprobada hoy por el directorio y que se publicará el miércoles, estableció un límite de 50 mil semanales para la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley local con liquidación en dólares, en el segmento PPT. Para esto considera tanto operaciones MEP como cable.

Además, sólo podrán cursar órdenes de estos activos en moneda extranjera si cumplen con dos requisitos. El primero será que “en los 30 días corridos anteriores no se concertaron operaciones de venta de valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la República Argentina bajo ley local, con liquidación en moneda extranjera, en el segmento PPT”, informó el organismo esta noche en un comunicado. El segundo que exista “manifestación fehaciente de no realizar operaciones definidas en el punto a- partiendo del momento en que se liquidan las referidas operaciones y por los 30 días corridos subsiguientes”.

Por último, la CNV dispuso “el cese de las restricciones a la venta de valores negociables denominados en dólares y emitidos bajo ley extranjera con liquidación en moneda extranjera”. Esta resolución la dictó en coordinación con el Banco Central y el Ministerio de Economía, “con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios, reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de oscilaciones de los flujos financieros sobre la economía real, en el marco de la política económica actual”.

Especulación y desfasaje con las exportaciones

En la previa de las elecciones PASO, los grandes agroexportadores volvieron a especular. Durante agosto, se registró un sangría de U$S 1.287 millones entre las exportaciones declaradas en Aduana y los dólares ingresados en el mercado de cambios. En tanto, se pagaron importaciones por un extra de U$S 444 millones respecto a lo declarado. Esto sumó más de U$S 1.700 millones que no se incorporaron a las reservas internacionales.

En el informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de agosto del BCRA se reflejó un cambio en la facturación de exportaciones e importaciones. El superávit de la cuenta bienes fue el menor en lo que va del año, al observar las cifras de lo realmente ingresado y egresado en el mercado de cambios. En las declaraciones de Aduana, la misma cuenta había arrojado el mayor superávit del 2021. Los exportadores enviaron mercaderías pero hubo un desfasaje en el ingreso de los dólares generados por esas operaciones.