Los desafíos de Massa para estabilizar el tipo de cambio

La disparada de los tipos de cambio alternativos por la presión devaluatoria de las últimas semanas influyó en la economía real a través de las expectativas.

La asunción de Sergio Massa como superministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura no estará ajena a difíciles escenarios. Uno de los frentes más complejos estará en los tipos de cambio. Pese a la moderación transitoria de la presión devaluatoria, se mantiene latente la posibilidad de que empeore aún más la inflación y, consecuentemente, la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos se incrementaron un 28% en el mes. Aún después de la baja de los últimos días, la brecha con el oficial continúa en torno al 140%. “Lo preocupante para la gestión de la política económica es el desanclaje de los precios respecto del tipo de cambio oficial”, enfocaron desde el Centro de Estudios Scalabrini Ortiz (CESO). Esto reduce el margen de cualquier programa que no ataque la inercia inflacionaria.

A pesar de que el tipo de cambio oficial se incrementó “solamente” un 4,5% durante julio la inflación sería casi el doble. Desde comienzos de año, la economía argentina muestra una inercia de aumentos afianzada en valores más altos que los previos al shock de la guerra en Ucrania. Además de esto, desde CESO perciben “una correa de transmisión más directa entre los dólares paralelos y los precios” de una forma que no se había dado anteriormente.

El dólar blue maneja un volumen inferior a los cinco millones de dólares diarios y las operaciones en los tipos de cambio bursátiles (contado con liquidación y bolsa) se acercan a US$ 100 millones. Su impacto en la economía a través de las expectativas y especulación se da por la magnificación de su relevancia. El oficial, además de ser la cotización por la que se mueven las importaciones y exportaciones, manipula una magnitud mayor: el viernes registró transacciones por US$ 315 millones, de acuerdo al reporte de la casa de cambios ABC, aunque antes acostumbraba superar en más de diez veces al CCL.

Para enfrentar la corrida cambiaria de las últimas semanas, el Banco Central vendió a lo largo de julio US$ 1.275 millones. Por eso, el directorio de la autoridad monetaria definió una estrategia para adelantar ventas de soja en agosto. Su éxito en términos de divisas se medirá por la cantidad de dólares “extra” que ingresen a las reservas, neto del egreso por formación de activos externos. Dado que solo el 30% de los pesos recibidos por agroexportación pueden ser convertidos al tipo de cambio “solidario”, deberían entrar casi 20% de dólares más para compensar la salida producto de la fuga que se les permite a los productores, calculó PxQ.

Por otro lado, la consultora de Emmanuel Álvarez Agis detectó que la conveniencia para el productor será mayor cuanto más grande la brecha entre el tipo de cambio MEP con el oficial con retenciones. Esto porque los billetes que recibe al “solidario” puede venderlos al dólar bolsa. “Esto genera un problema de incentivos”, enfatizó. Este, junto a otros “errores no forzados de la política monetaria”, como lo calificó el economista de PxQ, formarán parte de los desafíos de Massa a atender.

Si bien el nivel de retenciones se mantiene inamovible, eso se justificó principalmente a la determinación de no incrementarlas de los ex ministros Martín Guzmán y Matías Kulfas. Como mostró El Destape en reiteradas ocasiones, los niveles de aranceles actuales con los que Argentina enfrenta los precios récord de los commodities son menores que los que ofrecía el país en 2007, a los que la Mesa de Enlace no criticaba.

Massa también tendrá una disyuntiva financiera frente a una nueva potencial corrida, plantearon desde CESO, puesto que no se terminó de ordenar la plaza financiera. “Sostener el precio de los bonos desde el BCRA a costa de inyectar pesos que financian la disparada de los dólares financieros o dejar que se desplome el precio de los bonos minimizando el impacto en el dólar, pero complicando la colocación de deuda del Tesoro en pesos”, se preguntó la consultora que dirige Andrés Asiaín.

“Recién a partir del lunes habrá precisiones sobre nombres y medidas”, precisaron desde el entorno del próximo superministro. La formalidad de su nombramiento no se podrá culminar hasta el martes, cuando la cámara baja votará el primer paso: su renuncia a la presidencia de Diputados. Para su reemplazo hay varios nombres en danza, pero Cecilia Moreau cuenta con apoyo directo del abogado que ocupó esa función durante dos años y medio.

Tras su encuentro con el presidente Alberto Fernández, Massa se expresó en redes sociales, en la previa de lo que será su gestión. "Voy a trabajar con alma y vida. Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones", aseguró. En su cuenta oficial de Twitter, manifestó: "Los argentinos y argentinas nos demandan soluciones a sus problemas. Orden, coordinación y planificación son los pilares para poder conseguir ese objetivo". "Soy consciente de las dificultades y de los desafíos, como bien señala el Presidente, del presente y el futuro del país", indicó también.

Mientras tanto, el lunes se conocerán los datos de recaudación fiscal de julio, mientras que el foco en la encuesta del Banco Central estará en la dinámica de las expectativas de inflación. El miércoles, en tanto, se sabrá la evolución de la producción industrial de mayo.