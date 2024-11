Javier Milei prepara un cambio clave en el blanqueo de capitales: "Estamos trabajando"

El Gobierno analiza introducir modificaciones legislativas para eliminar la base de datos de quienes ingresaron al blanqueo de capitales. "Estamos trabajando arduamente en ello para lograrlo", afirmó el presidente Javier Milei en la red social X, en un mensaje que fue compartido por el ministro de Economía, Luis Caputo.

El jueves, Caputo anunció la extensión de la primera etapa de la regularización de activos hasta el viernes 8 de noviembre inclusive. Esta prórroga obedece a "algunos problemas informáticos y administrativos con respecto a la transferencia desde el exterior del pago del impuesto", dijo el ministro a través de la misma la red social.

Posteriormente, el ministerio de Economía informó a través de un comunicado de prensa que "de esta manera, se podrán regularizar los fondos entre el 1 de noviembre de 2024 y el 8 de noviembre de 2024, habiendo regularizado o no fondos al 31 de octubre de 2024, inclusive". Hasta el momento, el blanqueo de capitales superó todos los pronósticos y permitió que los depósitos en dólares alcanzaran un nuevo récord.

La primera etapa del blanqueo fue la más favorable para los que decidan exteriorizar tenencias sin declarar. El stock total de estos depósitos ya rondaría los U$S 35.000 millones, según datos oficiales.

La deuda externa privada aumentó U$S 11.052 millones en los últimos 12 meses

La deuda externa del sector privado totalizó US$ 104.592 millones al término del segundo trimestre del año, lo que reflejó un incremento de US$ 11.052 millones en términos interanuales, según un informe del Banco Central (BCRA). Esta suba se explica "por el aumento de la deuda comercial, parcialmente compensado por las cancelaciones de deuda financiera", destacó el informe del Banco Central.

Si se la compra con el primer trimestre del año, los compromisos de los privados marcaron una caída de US$ 1.955 millones respeto a enero-marzo de este año. Esta baja estuvo explicada tanto por la retracción de la deuda comercial por U$S 1.731 millones como por la deuda financiera por U$S 225 millones.

Los compromisos contraídos por exportaciones de bienes cerraron el segundo trimestre en U$S 5.993 millones en el trimestre, mostrando una baja de U$S 780 millones con respecto al primer trimestre y de U$S 1.209 millones en la comparación interanual. En tanto, la deuda externa por importaciones de bienes totalizó U$S 45.288 millones para finales de junio, con una baja de U$S 949 millones en el trimestre pero con una suba de U$S 11.676 millones en la comparación interanual.

Por su parte, la deuda externa por servicios alcanzó US$ 13.003 millones en el segundo trimestre, sin cambios respecto a enero- marzo, y acumulando un incremento de US$ 1.327 millones en términos interanuales, informó la entidad monetaria.