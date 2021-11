Investigan la difusión de la fake news del corralito

Desde el Colegio Profesional de Salta aclararon que el estudio contable que firmó el informe con datos falsos no está registrado.

Asesoramiento Contable Salta, el estudio que recomendó a los clientes retirar los dólares que tuvieran depositados en los bancos, no figura en el registro que tiene el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de esa provincia. La fake news de un corralito encubierto, con la intención de generar una corrida cambiaria, fue incluso desmentida por el Banco Central, que aclaró que “las decisiones no tienen ningún efecto sobre los depósitos en dólares”.

"No está registrado en el Colegio Profesional ese estudio contable", aseguró a El Destape el presidente de la entidad, Juan Pablo López. “Dentro de la ley está normado perseguir el mal ejercicio, por lo que se envió al departamento de legales y se va a estudiar en el tribunal de ética”, aclaró. “En caso de que corresponda, podría sancionar por usufructuar el título de alguien más”, agregó.

Consultado sobre el estudio Asesoramiento Contable Salta, con domicilio en Pasaje Ortelli 50, en la capital salteña, López remarcó que "no sabemos si existe o no". “Salió solamente el comunicado del estudio contable, con ningún estudio contable ni profesional registrado”. Sobre el fondo de la fake news, López aclaró que “no habría motivos para el razonamiento hacia un corralito”.

El "Aviso Tributario" difundido ayer en redes sociales y firmado por Asesoramiento Contable Salta Consultores de Empresas, recomendaba a los clientes retirar los dólares que tuvieran depositados en sus cuentas bancarias para "proteger su patrimonio" ante un supuesto "corralito encubierto".

Fuentes del Banco Central aclararon que las decisiones que tomó la semana pasada, referidas a la posición de cambio de las entidades financieras, “no tiene ningún efecto sobre los depósitos en dólares en el sistema ni con los activos que los respaldan”. “Los bancos deben tener una posición de cambio neutra, justamente los depósitos al ser un pasivo para las entidades deben contar con respaldo en inversiones en esa moneda”, precisaron.

Todos los depósitos en moneda extranjera cuentan con activos en la misma moneda que los respaldan. Adicionalmente, existe una normativa específica con más de 20 años de vigencia que “exige particularmente que los depósitos en dólares estén respaldados con activos en dólares”, recordaron. Las entidades financieras, además, cuentan con una liquidez récord en dólares y en pesos.

El secretario general de la Asociación Bancaria y diputado electo por el Frente de Todos (FdT), Sergio Palazzo, también aseguró que "no puede haber un corralito en dólares”. Esto lo argumentó con que los depósitos en moneda estadounidense "están calzados con valores de la misma moneda".



"Lo que hizo el Banco Central es establecer una norma que la posición de los bancos tienen que ser neutra, los pasivos tienen que ser igual a los activos", explicó Palazzo en declaraciones a El Destape Radio. Y, por este motivo, que "no puede haber una utilización del banco para hacer una operación en pesos y cuando los vas a buscar no los encontrás".



El diputado electo explicó que "el banco sólo puede prestar esos dólares a aquellos importadores que son generadores de dólares también", es decir, "aquellos que necesitan los dólares para comprar insumos en el exterior". "Es decir, se los compraste a alguien que te los puede devolver, el resto de los depósitos están calzados en la misma moneda original, en el Banco Central", planteó Palazzo.



Por este motivo, el sindicalista consideró que “los que publican estas fake news buscan generar incertidumbre" para poder "tener bajo presión al Gobierno". "No hay ningún riesgo de esto, buscan generar caos e incertidumbre en la sociedad", concluyó Palazzo.