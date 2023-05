En medio de la sequía de dólares, el Banco Central marcó un récord positivo

La autoridad monetaria extendió la racha de compras a 17 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$ 1.052 millones.

El Banco Central compró US$451 millones, siendo la cifra más alta del año. De esta manera, la autoridad monetaria extendió la racha de compras a 17 ruedas consecutivas, en una jornada en la que el dólar soja aportó más de US$ 1.052 millones.



Esta compra fue la más importante del año, al superar a la registrada el 13 de abril pasado por US$ 333 millones, en lo que formalmente fue la última jornada de la tercera edición del Programa de Incremento Exportador (PIE), que contempló un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales. El dólar soja se registraron operaciones por US$ 1.052,4 millones y el acumulado de esta tercera edición edición alcanzó los US$ 5.086 millones.

¿Se cumplió el objetivo del dólar soja? El objetivo inicial establecido de US$ 5.000 millones se refería únicamente a las liquidaciones del complejo sojero. Sin embargo, en base a declaraciones de funcionarios, el verdadero valor objetivo se ubicaba entre US$ 7.000 millones y US$ 9.000 millones al contemplar también las liquidaciones de economías regionales.

La comercialización del grano comenzó a mediados de abril a un ritmo lento, con un promedio de 100.000 toneladas diarias, como consecuencia, en parte, del precio ofrecido por la mercadería que se ubicó en torno a los $ 98.000 la tonelada, por debajo de los esperado por parte de los productores. A esto se sumó que, a finales de abril, continuaron los recortes en la estimación de producción de soja por parte de los privados, que pasó en el caso de Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) de 22,5 a 21 millones de toneladas, reduciendo la cantidad de mercadería disponible para su comercialización.

No obstante, en las últimas semanas el volumen de negocios creció de manera contundente de la mano de una mejora en los precios que subieron hasta los $ 105.000 por toneladas, con picos de comercialización diaria alcanzados de 590.000 toneladas. Esto llevó a que la cantidad de soja vendida por parte de los productores haya recortado distancia respecto a las expectativas iniciales.

Mercado cambiario y financiero

El índice S&P Merval bajaba 0,62% y se ubicaba en 341.357,20 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras las acciones de empresas argentinas en Wall Street retrocedían hasta 4,7%. En el panel líder de la bolsa porteña, los papeles de Cresud y Central Puerto anotaban caídas de 3,90% y 2,19%, en ese orden.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Cresud lideraba ese lote con una baja de 4,7%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban caídas de hasta 2,7%, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 0,7%. Así, el riesgo país operaba sin cambios en 2.590 puntos básicos.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 250,35, con una suba de 57 centavos respecto de ayer. En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación avanzó 0,4% hasta los $ 488,70 y el dólar MEP subió 1,2% a $ 467,66.

En tanto, el denominado dólar blue se negoció con una baja de dos pesos y cerró a $ 490. Por último, en el segmento mayorista, la divisa se ubicó en $ 239,35, con un aumento de 50 centavos.