El Gobierno elevará a $ 300 el dólar para consumos en el exterior con tarjeta

Economía también oficializará por el mismo valor el "dólar para bienes suntuarios" y el "dólar Coldplay" a $ 195 para consumos culturales, deportivos y actividades recreativas. Buscan aumentar la recaudación tributaria

El gobierno de Alberto Fernández elevará el valor del dólar tarjeta a 300 pesos para consumos por encima de los 300 dólares. Además, oficializará el "dólar Coldplay" a 195 pesos para consumos culturales, deportivos y actividades recreativas y el "dólar para bienes suntuarios" que cotizará también a 300 pesos.

La medida tiene un objetivo claro: el Banco Central acumuló alrededor de U$S 6.000 millones durante el último mes y para cuidar las reservas cerrará el flujo de divisas al máximo. De esta manera, se especificarán los diversos tipos de consumo para que las personas conozcan las limitaciones a la hora del uso de la tarjeta de crédito.

Cómo quedará el dólar tarjeta, el dólar suntuario y el dólar cultural

En el caso de que las compras efectuadas sean superiores a los 300 dólares, el dólar tarjeta estará compuesto por la cotización oficial (150 pesos en Banco Nación) sumado al Impuesto PAIS (30% y equivalente a 45 pesos), la percepción a cuenta de Ganancias y Bienes Personales (45% y equivalente 67,5 pesos), y una percepción adicional a cuenta de bienes personales (25% y equivalente a 37,5 pesos). Será para consumos referidos a pasajes al exterior y paquetes turísticos y el valor se ubicará alrededor de los $ 300.

Desde el Ministerio de Economía apuntaron que con esta medida no se ven afectados el 93% (considerando como promedio el último mes de agosto) de las personas con consumos en dólares con tarjetas. Cabe remarcar que se mantendrán sin cambios el pago de aplicaciones y streaming (Netflix, Spotify, etc).

Por otra parte, se oficializarán dos nuevos tipos de cambio alternativos. Por un lado, el dólar cultural, que se venderá en torno a los $ 200 y estará compuesto por la cotización del dólar oficial más el Impuesto País. En este caso, englobará los servicios contratados en el exterior de recreaciones y actividades artísticas (recitales, actividades deportivas, entre otros gastos de esparcimiento). Además, cada sujeto del exterior (por ejemplo, artista musical) recibe la retención del impuesto a las ganancias que le practica el sujeto local que paga la contratación. Entrará en vigencia a partir del miércoles 12 de octubre.

En tanto, también dará inicio el dólar suntuario, que se ubicará en la misma cotización que el dólar tarjeta , ya que su composición será la misma. Estará destinado a la compra de productos o servicios que caracterizan a personas de alto poder adquisitivo, como motos de alta gama, embarcaciones, automóviles de alta gama, bebidas alcohólicas premium; relojes, perlas, diamantes y otras piedras preciosas, máquinas tragamonedas y máquinas para minar criptomonedas.

Bajar el déficit turístico

El déficit cambiario vía turístico fue récord en agosto y ascendió a U$S 758 millones. Al revisar lo sucedido en lo que va del año, el rojo para este segmento superó ampliamente los U$S 4.000 millones. Las decisiones que tomó el Banco Central (BCRA) para restringir la sangría de divisas no dan resultado.

Según el último informe del Balance Cambiario que difundió el BCRA, el déficit de la cuenta “viajes, pasajes y otros pagos con tarjeta” ascendió a U$S 758 millones en agosto, el valor más alto en lo que va del año, y acumuló un balance negativo de 4.630 millones en el primer semestre. Si se compara a nivel interanual, el rojo del primer semestre de 2021 había sido de U$S 861 millones, por lo cual el déficit se incrementó de forma abrupta.

A lo largo de lo que va de 2022, la curva del déficit se incrementó de manera sostenida: inició con 414 millones de dólares en enero, 443 millones en febrero, 517 millones en marzo, 507 millones en abril, 579 millones en mayo, 655 millones en junio, 757 millones en julio y 758 millones en agosto. En los giros que se hacen al exterior para cancelar los saldos con las empresas emisoras de tarjetas internacionales registrados dentro de esta cuenta se incluyen tanto los consumos que se realizan por viajes al exterior como las compras no presenciales a proveedores del exterior.