El BID aprobó un préstamo por US$ 265 millones

El ingreso de divisas es clave para el Banco Central, que arrancó mayo con ventas superiores a los 200 millones de dólares.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un nuevo préstamo para la Argentina por 265 millones de dólares, en otra muestra de apoyo del organismo multilateral hacia Argentina. El ingreso de divisas es clave para el Banco Central, que arrancó mayo con ventas superiores a los 200 millones de dólares.

El crédito es de los denominados Préstamo Basado en Resultados y está orientado a incrementar y fortalecer los niveles de inclusión de las personas con discapacidad en todo el país. A partir de estas operaciones, el BID brinda su apoyo a las políticas públicas argentinas en materia de discapacidad a través de la promoción y acercamiento efectivo de las personas con discapacidad a sus legítimos derechos de acceso a distintos servicios y prestaciones básicas.

Este proyecto buscará fortalecer a la Agencia Nacional de Discapacidad como el principal organismo de aplicación mediante herramientas de apoyo que permitirán fomentar la transversalidad de las perspectivas de integración de las personas con discapacidad tanto en el ámbito privado como en el público.

El préstamo forma parte de una línea de proyectos de inversión confirmados por el ministro de Economía, Sergio Massa, junto al titular del BID, Ilan Goldfajn, en Washington. Durante abril, el BID ha aprobado diversos proyectos de inversión para Argentina, entre los que se destacan 75 millones de dólares que destinará para la mejora en la provisión de servicios de agua potable en distintas localidades de la Provincia de Buenos Aires.

En abril, en ocasión del viaje del ministro de Economía, Sergio Massa, a Washington DC para participar de las reuniones de Primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el BID aprobó un préstamo de 200 millones que financiará mejoras en el sistema de salud.

Mal arranque de mayo para el Banco Central

El Banco Central vendió este miércoles US$ 125 millones y en dos jornadas ya acumula un rojo de casi US$ 260 millones. Al igual que en la rueda previa, US$ 60 millones de ventas correspondieron a pagos de importación de energía de cara al próximo invierno.

De esta forma, el organismo monetario cerró con saldo negativo por quinta rueda consecutiva, en un contexto en el que sigue vigente el Programa de Incremento Exportador (PIE), que cuenta con un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales. Durante la jornada, las liquidaciones en el marco del denominado dólar soja aportaron cerca de 99 millones de dólares.