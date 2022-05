El Banco Central compró más de U$S 500 millones en una semana

La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce pisó el acelerador y captó divisas para fortalecer reservas luego de encadenar semanas con participaciones modestas en el mercado cambiario.

El Banco Central (BCRA) compró unos U$S 80 millones este viernes y de esta manera terminó la primera semana de mayo con un saldo positivo de sus intervenciones de U$S 520 millones. Según fuentes del mercado, en lo que va del año, la acumulación es de U$S 630 millones.

De esta manera, la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce pisó el acelerador y captó divisas para fortalecer reservas luego de encadenar semanas con participaciones modestas en el mercado cambiario.

De hecho, el mes abrió con adquisiciones por U$S180 millones. Se trata del mayor saldo de intervenciones de compra en los últimos dos meses (había comprado U$S 299 millones el 7 de marzo).

Dólar blue hoy

Sobre el final de la semana, el dólar blue se vendió a $ 201,50, el mismo valor que tuvo en la última rueda. De esa forma, se mantiene entre las divisas más baratas del mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 66%.

A su vez, el dólar financiero cotizó dispar. El MEP o “Bolsa” cedió 0,2% hasta los $ 206,43. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) saltó 0,5% hasta los $ 207,56. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 trepó 0,6% hasta $ 206,69 y el CCL Cedear aumentó 1,3% hasta los $ 208,48.

Por último, el dólar oficial no tuvo cambios y se comercializó en los $ 121,25. Lo mismo pasó con el dólar solidario, que se posicionó en los $ 200,06.

Mercados financieros

El S&P Merval cayó 0,4% hasta las 86.059 unidades. Retrocedieron mayormente en el panel de la bolsa porteña Loma Negra (-2,4%), Edenor (-2,1%) y Telecom (-1,7%). Por su parte, subieron Holcim (1,5%), BBVA (1,2%) y Ternium (0,4%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en rojo de la mano Central Puerto con 4,4%. También disminuyeron Irsa (-4%), Globant (-3,8%) y Edenor (-3,3%). A contramano, avanzaron Mercado Libre (2,7%), Grupo Financiero Galicia (1%) y Pampa Energía (0,6%).

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, escaló 0,3% hasta los 1.788 puntos.