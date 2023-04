Economía define un nuevo dólar agro a $ 300 por un plazo de 45 días

El equipo económico se reunirá para definir la instrumentación del tipo de cambio diferencial para el agro y las economías regionales.

El equipo económico se reunirá este martes en el Palacio de Hacienda para terminar de definir los lineamientos de los cambios que se implementarán en la política cambiaria, cuyo objetivo es alentar la liquidación de exportaciones del agro que, solo en soja, se estima en un remanente cercano a los 6 millones de toneladas, algo más de 4000 millones de dólares. Según confirmaron fuentes oficiales El Destape, el tipo de cambio diferencial que se aplicará será en torno a los 300 pesos y se extenderá hasta fines de mayo, con el objetivo de acaparar la cosecha gruesa de oleaginosas, que se encuentran en sus mínimos en más de una década.

El número no es caprichoso y responde a la experiencia de las dos ediciones anteriores, de un dólar oficial más un plus de 40 por ciento, y compensar al productor la aplicación de retenciones. En la práctica, aunque no se verá reducida sino ampliada la recaudación tributaria, implicará una eliminación total de los derechos de exportación. Es por eso que el número que analizan en Economía, que conduce el ministro Sergio Massa, lo ubicaría entre 290 y 300 pesos por billete verde.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

De acuerdo con las cifras de Ciara-CEC, el nucleamiento de agroexportadores, en marzo el sector liquidó 1228,6 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo marzo más bajo desde 2020, aunque un 90 por ciento más que en febrero previo. En lo que va del año este sector liquidó apenas 2802 millones de dólares, con una fuerte parálisis en los primeros dos meses del año.

Para estimular el remanente en silo-bolsas, se aplicará un nuevo tipo de cambio diferencial, el cual se anunciaría este miércoles, antes del feriado largo por Semana Santa. Massa ya había anticipado algunos lineamientos generales, que incluyen un dólar especial para las liquidaciones del agro, y en particular para economías regionales, y la simplificación del mercado de cambio en el que conviven más de una decena de cotizaciones.

También se prevé un esquema más rígido para las importaciones y en consonancia se limitaría el acceso al mercado de cambio para las compras realizadas en moneda extranjera con tarjetas de crédito, lo cual impacta de manera directa en el turismo emisivo. El esquema obtuvo el visto bueno por parte del Fondo Monetario, quien aprobó la cuarta revisión del acuerdo y giró los 5400 millones de dólares, además de flexibilizar la meta de reservas para este año.

El actual tipo de cambio debiera ubicarse en el orden de los 300 pesos para que acompañe la evolución de la inflación hasta su plazo de expiración y la vigencia de este instrumento sería por 45 días con finalización el 30 de mayo. Se trata de un promedio, ya que una de las alternativas es extenderlo por 90 días para las economías regionales. El Gobierno busca así a apuntalar el ingreso de divisas en los próximos 60 días, donde se sentirá el impacto de la sequía dado que son los meses de mayor liquidación de cereales.

En medio de las versiones sobre un nuevo tipo de cambio diferencial para el complejo agroexportador, las estimaciones privadas dan cuenta de que todavía restan entre 3500 y 4000 millones de dólares de soja en silo- bolsas.

En el sector sostenían que la baja liquidación actual responde a que buena parte de las ventas ya se había adelantado en las dos ediciones anteriores del “dólar-soja” y a que se mantiene un “pequeño” remanente para hacer frente a la demanda interna en un contexto de sequía. Sin embargo, la Bolsa de Cereales de Rosario da cuenta de que con las lluvias de las últimas semanas, da por finalizada la situación de sequía en la zona pampeana.

“El otoño llegó con importantes lluvias a la región pampeana y deja atrás a la histórica sequía 2021/2023. En los últimos diez días llovieron entre 20 y 175 milímetros en el centro de la región”, señala el informe, lo que traería alivio a los rendimientos del trigo, soja y maíz.

El último informe del mercado granario rosarino dio cuenta que, ante la expectativa de una nueva edición del dólar soja (ahora devenido en dólar agro), el sector mantiene en silo-bolsas unas 5,2 millones de toneladas de la oleaginosa, mientras que desde la Secretaría de Agricultura estiman que ese remanente ascendería a unos 6,6 millones de toneladas.

En todo caso, se trata de un equivalente sin liquidar de entre 3500 y 4000 millones de dólares. El esquema incluirá una cotización especial para la soja y otros productos de las economías regionales, tales como arroz, legumbres, cítricos, manzanas, peras y el vino. Con esta medida, el Gobierno busca ordenar los diferentes tipos de cambio y espera que se adelanten divisas, principalmente de soja, con el objetivo de paliar la caída de las exportaciones como consecuencia de la sequía. También se instrumentarían medidas vinculadas a la cuenta servicios.