Dólar: la brecha cambiaria tocó el mínimo en nueve meses

La estabilización cambiaria se profundizó en los primeros meses del 2021. Los tipos de cambios paralelos, principalmente los asociados a operaciones de bonos (MEP y CCL) se encuentran con brechas en relación con el dólar oficial mayorista en torno al 54%-63%, al igual que el dólar ilegal (también denominado blue). De esta forma, tocan el mínimo en nueve meses.

De acuerdo a un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav), desde noviembre del año pasado, los tipos de cambios paralelos se vienen manteniendo estables, con brechas con respecto al tipo de cambio mayorista oficial en torno al 54%-63% promedio.

El cimbronazo cambiario que se inició el 16 de septiembre había llevado el dólar blue, a fines de octubre del año pasado, a $ 195, presentándose una brecha con el oficial mayorista en aquel momento de 150%, mientras que en el caso de los canales bursátiles las brechas se incrementaron al 132% (CCL) y 110% (MEP).

"Claramente esto se debió a sobre-reacciones que paulatinamente fueron mermando durante noviembre, a partir de la puesta en marcha de medidas como la reducción del parking (dando marcha atrás con lo que se había decidido en septiembre) sumado a las licitaciones de nuevos bonos dólar-linked, para darle salida a bonistas extranjeros que venían metiendo presión a través de los canales bursátiles", apuntó el informe.

Se calma el frente externo

Las reservas internacionales al 13 de abril del año 2021 se ubicaban en torno de los U$S 40.000 millones. En el periodo diciembre y marzo 2021, se recuperaron en U$S 974 millones.

El total de los depósitos en pesos del sector privado aumento interanualmente en términos reales un 16,8%. Asimismo, los plazo fijo no ajustable por CER/UVAs, las cuentas corrientes y los plazo fijo ajustable por CER/UVAs, se incrementaron en términos reales un 24,1%, 17,2% y 9,7% respectivamente.

Por último, las cajas de ahorro se expandieron en moneda constante un 9% en relación con mismo mes del año 2020. Desde diciembre del año pasado, la trayectoria de los depósitos en dólares del sector privado es ascendente.

A marzo de este año, se ubicaron en U$S 15.835 millones, lo que significó un crecimiento de U$S 185 millones en relación con febrero. Por su parte, el total de los depósitos en dólares alcanzaron los US$ 18.461 millones, un valor superior en US$ 64 millones con respecto al mes anterior.