Dólar cara chica: hasta cuándo hay tiempo de hacer el cambio de billete en el banco

Consultar con el banco Antes de iniciar el proceso, los clientes deben confirmar si su banco está adherido al programa. Si no lo está, pueden optar por otras entidades, como el Banco Nación o algunos bancos provinciales que participan activamente.

Depósito de billetes Una vez confirmada la adhesión, los billetes pueden ser depositados en la ventanilla del banco. Los billetes solo serán evaluados para verificar su autenticidad y que cumplan con los estándares de integridad establecidos por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por ejemplo, un billete no será aceptado si más del 40% de su superficie está dañado o faltante.

Declaración de los billetes

En el caso de dólares no declarados previamente, los ahorristas deberán regularizar su situación a través de un proceso de blanqueo de capitales. Aunque este trámite no es exclusivo del programa, resulta necesario para quienes no hayan informado esos fondos previamente.