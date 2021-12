Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 31 de diciembre

Dólar blue: a cuánto cotiza este viernes 31 de diciembre y cómo evolucionó a lo largo del año.

El dólar blue se mantiene a precio récord y se vende a 208 pesos. En la jornada del jueves había mostrado una gran inestabilidad: al fin de la jornada tuvo un descenso de un peso, antes del mediodía tuvo una suba que los llevó a los $ 210, pero luego cayó. De todos modos, se posiciona como la divisa más cara en el mercado cambiario. Así, la divisa paralela operó con una suba del 25% en el 2021, ya que comenzó el año con un valor de 166 pesos.

La brecha entre el billete libre y el oficial es alrededor del 92%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020. El volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 329,408 millones, en futuros MAE U$S 498,600 y en el Rofex U$S 2.050 millones. El Banco Central (BCRA) asistió con 160 millones las necesidades del mercado de cambio en la última jornada y culminó así el año con compras por casi cinco mil millones.

De esta forma, en diciembre el tipo de cambio paralelo saltó $ 14,50. La última semana del año inició con una baja hasta los $ 203,50, pero el martes ascendió hasta los $ 206,50. El miércoles siguió esa racha alcista y se ubicó en los $ 209.

A su vez, el dólar financiero operó dispar. El MEP o “Bolsa” ganó 0,2% hasta los $ 196,51 el día jueves, con una suba en todo el año de solo 41,3%, por debajo de la inflación. El Contado Con Liqui (CCL) retrocedió 1% y alcanza los $ 201,42, un 44% más de cuando iniciaron el año. Las divisas bursátiles no regularizadas tiraron al alza: el MEP ascendió 0,4% hasta los $195,18 y el CCL saltó 0,7% hasta los $ 202,14. El dólar solidario, por su parte, se posicionó en los $ 177,79, y registró una suba del 20,7% en 2021.