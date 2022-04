Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 30 de abril

El dólar blue acumuló una suba mayor a un peso respecto del cierre de la semana anterior.

El dólar blue cayó en el cierre de la semana y terminó en los $ 200 el pasado viernes 29 de abril. En el último día de rueda cambiaria descendió $ 4 respecto al jueves. En tanto, el oficial sufrió una leve alza, al igual que los que cotizan en la bolsa.

El segmento informal de la divisa estadounidense cedió $ 4 y se negoció a un promedio de $ 200. La cotización del dólar oficial cerró hoy en $120,64, con una suba de 35 centavos en relación a la víspera.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) aumenta 1%, a $ 207,56; mientras que el MEP avanza 0,6%, a $ 205,76, en el tramo final de la rueda.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense finalizó en $115,31 por unidad, trece centavos arriba del cierre del jueves. De esta forma, el tipo de cambio mayorista culminó la semana $ 1,08 por encima del cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó hoy un promedio de $156,83 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $199,05. Fuentes de mercado estimaron que el Banco Central (BCRA) terminó la rueda con compras por US$ 10 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 306,761 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 233 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 2.455 millones.

Consultoras proyectan que la inflación de abril será del 6%

Luego del shock inflacionario de marzo cercano al 7%, la inflación de abril tendrá una retracción pero seguirá en niveles altos. Las consultoras privadas que relevan precios estimaron que el índice mensual podría llegar a una cifra cercana al 6% para el cierre del mes.

En el primer trimestre del año, la inflación de alimentos fue del 20,9% y es el rubro con mayores aumentos de toda la serie del Indec en este periodo de tiempo. Sin embargo, la problemática se remonta incluso a los 12 meses previos: la suba interanual fue del 59,7%, un número que supera con comodidad una diversa paleta de negociaciones paritarias.