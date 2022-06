Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de junio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo sube y recupera lo perdido la semana pasada. Qué pasa con las demás divisas.

El dólar blue mantiene la suba de cuatro pesos registrada el martes y se vende este miércoles 22 de junio a $ 220. De esa forma, se ubica por encima del dólar solidario, pero sigue por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 70%.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede 1%, a $ 239,80; mientras que el MEP cae 1,2%, a $ 230,35. En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registra un incremento de 75 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $123,67.

Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $212,82.

Respecto al riesgo país, el indicador creado por JP Morgan para medir la diferencia de rendimiento entre los bonos del Tesoro de Estados Unidos y los del resto del mundo, bajó 0,1% hasta los 2.201 puntos.

Qué pasó en los mercados el martes

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del martes con un saldo positivo de alrededor de US$ 10 millones. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 425 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 4 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 420 millones.

El S&P Merval cayó 0,2% hasta las 86.897 unidades. Retrocedieron mayormente YPF (-2,7%), Cresud (-1,6%) y Grupo Supervielle (-1,5%). A contramano, crecieron Transportadora Gas del Sur (3,3%), Sociedad Comercial del Plata (2,3%) y Cablevisión Holding (2%).

En cuanto a los papeles que cotizan en la bolsa de Nueva York (ADR), operaron en verde de la mano de Mercado Libre con 5,5%. También avanzaron Tenaris (4%), Irsa (3,3%) y Cresud (3,3%). Por su parte, IRSA Propiedades Comerciales descendieron 0,5%.

Por su parte, los bonos en dólares del canje de deuda registraron variaciones mixtas. Presentaron las mayores ganancias el Bonar AL30D (1,7%), el Bonar GD30D (1,5%) y el Bonar AL29D (1%). A su vez, ceden el Bonar AL41D (-0,7%), el Bonar AE38D (-0,6%) y el Bonar GD35D (-0,6%).

El dólar en el subibaja

La divisa en el mercado paralelo se mantiene inestable. La semana pasada llegó a cotizar cerca de los 30 pesos luego de que Estados Unidos adelantara la posibilidad de la suba de tasas de interés mediante la Reserva Federal. Luego el Blue se desinfló por la suba de tasas de interés en la Argentina que permitía a los ahorristas refugiarse en el plazo fijo sin perder tanto contra la inflación.