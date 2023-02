Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 22 de febrero

En el comienzo de la semana corta por los feriados de carnaval, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto cotiza este miércoles 22 de febrero de 2023.

Al comienzo de una semana corta por los feriados de Carnaval, el dólar blue se sigue negociando a un promedio de $377 para la venta. La brecha cambiaria entre el valor del paralelo y el oficial este miércoles 22 de febrero continúa en un 96% en promedio, aproximadamente.

Dólar Blue

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Desde el último cierre del Dólar Blue cotiza con un promedio de $373 para la compra y $377 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial se encuentra en $191,55 para la compra y en un promedio de $200,55 para la venta.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $328,76. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" cotiza a un promedio de $358,49, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C- subió 0,3% y se negocia a un precio de $370,63 sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.

Dólar turista

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- se ubica en $350,96 en promedio.

Dólar Qatar

El Dólar Qatar - incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- opera a $401,10 para la venta, en promedio. Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s 300 mensuales.

Qué pasó en los mercados financieros el viernes

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 276,107 millones, en futuros MAE US$ 9,65 millones y en el Rofex US$ 884 millones. El Banco Central terminó la última rueda de la semana pasada con ventas por US$ 49 millones para atender la demanda. Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $200,11, con una suba de 41 centavos respecto del jueves 17 de febrero. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializó a $330,18.