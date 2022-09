Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 21 de septiembre

La divisa en el mercado paralelo tuvo una suba de 10 pesos el martes. Qué pasa con las demás divisas.

Luego de subir 10 pesos en la rueda del martes, el dólar blue abre los mercados este miércoles 21 de septiembre a 287 pesos. De esta forma, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo que se vende en cuevas clandestinas asciende al 90 por ciento.

En el mercado de divisas, la cotización del dólar oficial abre en $ 151,24, con una suba de 31 centavos en relación con el cierre de la víspera. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) retrocede a $ 300,71; mientras que el MEP baja hasta los $ 294,16 .

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 27 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $ 144,64. Así, el dólar solidario o ahorro, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, cotiza a $ 249,55.

Este proyecto lo hacemos en grupo. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE





En tanto, el dólar turista o tarjeta -y que cuenta con una alícuota del 45%- se ubicó en $ 264,67. El riesgo país -índice que realiza el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países- marcaba un incremento de 0,5% hasta los 2.341 puntos básicos.

El volumen operado en el segmento de contado durante el martes fue de US$ 666 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 36 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 445 millones.



El Banco Central cerró compras de dólares por 180 millones

El Banco Central (BCRA) cerró la ronda del martes con compras por US$ 180 millones, con lo que sumó la undécima jornada consecutiva de incremento en las reservas tras la implementación de un tipo de cambio especial para las exportaciones de soja.

De esta forma prosiguió la senda iniciada el 6 de septiembre, cuando la autoridad monetaria acaparó US$ 300 millones, luego de que el Ministerio de Economía oficializara la aplicación de un tipo de cambio de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja hasta el 30 de septiembre próximo.

La medida fue acordada con los principales complejos exportadores, que se comprometieron a liquidar soja y derivados por, al menos, US$ 5.000 millones durante el corriente mes. El volumen operado en el segmento de dólar soja hoy fue de más de US$ 335 millones, precisó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Fuentes de mercado estimaron que desde que comenzó el mes, la autoridad monetaria ya lleva adquiridos alrededor de US$ 2.538 millones.