Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de octubre y el riesgo país

La divisa mostró una fuerte tendencia a la baja en el mercado paralelo. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de mantener estable su cotización el miércoles, el dólar blue abre los mercados este jueves 6 de octubre a $ 282 para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se vende en cuevas clandestinas se ubicó en 85% promedio.

Por su parte, la cotización del dólar oficial se vende a $155,82 promedio. Siguiendo la misma curva, el dólar ahorro o solidario -con el adelanto del impuesto a las ganancias del 35 por ciento y el impuesto PAIS del 30%- se comercializa a $ 257,19.

En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación avanza hasta $ 309,88 por unidad, y el dólar MEP disminuye a $ 297,65. En el segmento mayorista la cotización de la divisa estadounidense se ofreció a $ 148,95.

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- sube a $272,83. El riesgo país argentino se ubicaba en 2.729 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de la Argentina.

Qué pasó en los mercados financieros el miércoles

El índice S&P Merval subía 1,56% y se ubicaba en 147.190,11 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de firmas argentinas en Wall Street operaban con caídas de hasta 2,5%. En el panel líder local, los papeles de YPF y Transportadora de Gas del Sur anotaban alzas de 6,16% y 5,02%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en Wall Street marcaban mayoría de descensos, en una jornada en la que Ternium lideraba ese lote con una baja de 2,5%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraban pérdidas de hasta 4,8%, mientras que los títulos en pesos operaban con alzas de hasta 2,1%. Así, el riesgo país marcaba un incremento de 2,8% hasta los 2.757 puntos básicos.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 239,172 millones, en futuros MAE US$ 86 millones y en el Rofex US$ 471 millones. Durante la jornada, el Banco Central terminó su actividad con ventas por US$ 34 millones para asistir la demanda en el mercado.

El Banco Central vendió dólares y cortó una racha de 21 días

