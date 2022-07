Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este domingo 24 de julio

A tan sólo un día del inicio de la semana, cuál es el valor del dólar oficial, el blue y el del mercado financiero. A cuánto está este domingo 24 de julio.

El ámbito económico tuvo novedades con respecto al precio del Dólar Blue, que durante la semana alcanzó un nuevo récord histórico. A la espera de que el Gobierno Nacional anuncie las medidas para fortalecer las reservas del Banco Central y hacerle frente a las maniobras especulativas de los mercados financieros, es preciso tener en cuenta que la brecha entre el valor del Blue y el Dólar Oficial llegó al 160% en promedio, aproximadamente. ¿A cuánto se cotiza este domingo 24 de julio?

A tan sólo un día del inicio de la semana, y de acuerdo al cierre del pasado viernes 22 de julio, la cifra del Dólar Blue superó al spread máximo que se registró en octubre del 2020 (150%). De esta forma, se negoció a un promedio de $333 para la compra; mientras que en $338 para la venta.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 301,175 millones, en futuros MAE U$S 535,104 millones y en el Rofex U$S 1.092 millones. Sin la presencia de demanda para el pago de energía y con los sistemas de las entidades financieras adecuándose a las nuevas disposiciones, la oferta de divisas predominó y permitió una recuperación de reservas para el Banco Central. La autoridad monetaria terminó el día con saldo positivo por su intervención, con compras por unos U$S 45 millones.

Dólar Blue

El Dólar Blue terminó el viernes 22 de julio con un promedio de $333 para la compra y $338 para la venta.

Dólar Oficial

Sin los impuestos correspondientes, el Dólar Oficial se encuentra en $128,73 para la compra y en un promedio de $137,08 para la venta.

Las cotizaciones del dólar del domingo 24 de julio.

Dólar Solidario

El Dólar solidario, que surge al sumarle al oficial un 30% del impuesto solidario y un 35% de retención de ganancias, marcó un promedio de $224.40. El precio puede variar levemente de acuerdo al banco en donde se lo consulte.

Dólar MEP y CCL

El Dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) o "Bolsa" tuvo una baja del 2,4% y está en un promedio de $313,83, sin tener en cuenta las comisiones del agente.

Por otra parte, el Dólar CCL (Contado con Liquidación) -surge de comprar un activo en pesos y venderlo en dólares en el exterior a través de la especie C-, bajó 2,7% y tiene un precio actual de $320,78, sin tener en cuenta las comisiones de las sociedades de la bolsa.