Cuál es el dólar más barato y cuál conviene comprar hoy 2 de octubre de 2025

Dólar: qué pasó con el rulo financiero

El dólar más barato este jueves 2 de septiembre es el dólar oficial a $1.452, mientras que el dólar MEP/CCL y dólar "cripto" cotizan por arriba de los $1.500. Tras el anuncio de esta mañana de Scott Bessent y el viaje de Luis Caputo hacia los EE.UU, el mercado aflojó la presión sobre el tipo de cambio a la espera de novedades.

Cómo comprar dólar oficial hoy

Podés comprar dólares desde el homebanking o la app de tu banco, según el procedimiento de cada entidad. Para operar necesitás tener una cuenta bancaria en dólares, que en muchos casos se puede abrir online y sin costo, aunque algunos bancos cobran comisiones.

Compra digital (online - Home Banking) : no hay límites para la compra por canales digitales, pero si vas a comprar más de US$ 100.000 , tenés que notificar al banco con 48 horas de anticipación .

Compra en efectivo (por ventanilla): si querés comprar dólares con pesos en efectivo, el límite es de US$ 100 mensuales. Para eso, deberás firmar una declaración jurada donde afirmás cumplir con los requisitos.

El Gobierno resolvió aplicar restricciones cambiarias

¿Cómo se retiran los dólares?

Podés retirar tus dólares por ventanilla en cualquier banco, sin restricciones.

Cajeros automáticos : por ahora, sólo en algunos bancos tienen cajero automático que expende dólares.

Compra online y retiro físico: si comprás dólares desde tu banco online, luego podés ir a retirarlos por ventanilla sin tope, siempre que tengas los fondos en tu cuenta.

Cavallo fulminó el plan de Milei y Caputo: pidió eliminar el cepo y que el dólar flote

El economista Domingo Cavallo criticó con dureza la política económica del gobierno de Javier Milei al advertir que algunas decisiones producen “efectos búmeran” que generan "mayor inestabilidad" y le aconsejó al ministro de Economía, Luis Caputo, dejar de "sacar conejos de la galera" porque produce "secuelas". Cavallo reclamó "eliminar de inmediato todas las restricciones" que pesan sobre el dólar, más precisamente el cepo, y que el precio de la divisa flote libremente.

También cuestionó que el Ejecutivo culpe a la “herencia recibida” y al “riesgo KUKA”, mientras mantiene sin cambios un manejo monetario y cambiario que es el "responsable principal de la crisis”. En el artículo publicado en su sitio web, escribió: "Caputo hasta aquí siempre sacó algún conejo de la galera para enfrentar problemas cambiarios y de deuda”. En esta oración, el exministro hacía referencia al hotsale de retenciones cero a las exportaciones, que le permitió al Gobierno recaudar US$ 7.000 millones en tres días. Sin embargo, Cavallo le pidió a Milei y Caputo que no se "autoengañen" porque "decisiones como ésta producen efectos búmeran".

Cuál es el dólar que conviene comprar

"No sólo porque sus efectos iniciales se revierten rápidamente (algo que comenzó a verse desde el jueves de la semana pasada) sino porque dejan secuelas de mayor inestabilidad futura al abonar la idea de que el gobierno no tiene problemas en dejar de respetar las reglas de juego anunciadas y los compromisos asumidos", señaló, además de poner en relieve que esa recaudación extra "dejará entrar en los próximos meses" y que tuvo un "costo fiscal" superior a los US$ 1.000 millones.

El exfuncionario también cargó contra la Casa Rosada por no poder "identificar y explicar" los motivos de la crisis económica y excusarse en decisiones tomadas por gestiones anteriores. "Entiendo que el gobierno no está en condiciones de identificar y explicar con sinceridad y acierto la causa principal de la crisis que se está viviendo y que seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo “KUKA"", apuntó.