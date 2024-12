Chau impuesto PAIS: la pregunta clave que Milei y Caputo no responden con la eliminación

Este lunes quedó firme la eliminación formal del impuesto PAIS, un tributo instaurado en 2019 bajo carácter de emergencia que vencía este 23 de diciembre y el Gobierno festeja su derogación como una decisión propia. Las operaciones en dólares contarán con un esquema tributario simplificado tras la eliminación del impuesto PAÍS. Por ese gravamen el gobierno de Javier Milei recaudó este año 3,05 por ciento del PIB y desde este lunes dejará de percibir esos ingresos, sin aplicar una fuente de ingresos que la reemplace.

Esta menor recaudación la fue equilibrando con un menor gasto, tanto en jubilaciones como en medicamentos, y en parte del presupuesto en inversión en infraestructura.

La administración libertaria, apenas asumió, incluso había elevado la alícuota del gravamen del 7,5 al 17,5 por ciento. Después lo volvió a bajar al valor original y lo celebró. Este lunes reiteraron los festejos por el simple hecho de no renovar un impuesto que, por ley, iba a caer automáticamente este gravamen.

La decisión, formalizada a través de la Resolución General 5617/2024 de ARCA, “refleja el compromiso del Gobierno Nacional con aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos y fomentar el acceso a bienes y servicios internacionales”, fue el comunicado oficial enviado por el Ejecutivo.

El Impuesto PAIS deja de cobrarse el 23 de diciembre, pero no porque lo haya decidido el gobierno libertario. La norma que le dio origen al Impuesto PAIS, establecía que el tributo debía aplicarse por cinco períodos fiscales (comenzando en diciembre de 2019 y finalizando el 31 de diciembre de 2023). Sin embargo, se recaudó en 2024, a partir de un dictamen de la Dirección Nacional de Impuestos, firmado oficialmente el 6 de diciembre de 2023. De acuerdo a lo que recordó el Instituto Consenso Federal que dirige el ex diputado nacional Alejandro "Topo" Rodríguez en ese dictamen se señaló que el tributo se podía cobrar por “cinco años”, no por “cinco períodos fiscales”. Por eso, Milei pudo cobrar el Impuesto PAIS este año.

La recaudación del Impuesto PAIS, con Milei, alcanza al 3,05 por ciento del PIB, siendo que en los cuatro años anteriores se había ubicado en el 0,49 por ciento promedio. “La segunda rotunda decisión de aumento de impuestos fue la reimplantación del Impuesto a las Ganancias sobre el salario de más de 1 millón de trabajadores”, señaló Rodríguez.

Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, también presionaron fuertemente para aumentar las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Por eso incluyeron, en el proyecto de Ley Bases, el aumento de los derechos de exportación al trigo y al maíz (del 12 al 15 por ciento); a la carne vacuna (del 9 al 15 por ciento); y de los derivados de la soja (del 31 al 33 por ciento).

La semana pasada se publicó, por ejemplo, el decreto con la última modificación del Presupuesto (readecuación de partidas), en la que convalida el tijeretazo en jubilaciones y pensiones 230.015 millones de pesos y de 160.000 millones en pensiones no contributivas. En total se recortaron 492.814 millones de pesos las asignaciones de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el pago de jubilaciones y pensiones regulares, en virtud de que “los refuerzos asignados oportunamente por DNU 594 del 5 de julio de 2024 consideraron supuestos de inflación superiores a los efectivos”.

Como contrapartida a esta medida, en el decreto se autoriza el aumento de 447.935 millones de pesos que fue a “gastos en personal”, en lenguaje de Milei, para la “casta”. Dado que el Gobierno operó durante todo este año con un Presupuesto prorrogado –y todo indica que también lo hará en 2025- las modificaciones de partida se aplican tanto a priori como luego de ser aplicada de facto para ceñirse a la ley.