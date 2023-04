Aracre asegura que el dólar agro no impactará sobre la inflación

El jefe de Gabinete de Asesores del Presidente afirmó que la instrumentación del denominado "dólar agro" no tendrá un impacto en el índice inflacionario, y cuestionó a quienes proponen un "salto devaluatorio".

El jefe de Gabinete de Asesores del presidente Alberto Fernández, Antonio Aracre, afirmó este miércoles que la instrumentación del denominado "dólar agro" no tendrá un impacto en el índice inflacionario, y cuestionó a quienes proponen un "salto devaluatorio". "Lo que está tratando de instrumentar el Ministerio de Economía es una mejora de la competitividad a las economías regionales con un dólar más alto pero, al mismo tiempo, exigirles un compromiso para acceder a ese beneficio", explicó Aracre.

A su vez, indicó que los productores "tienen que asegurar el suministro doméstico a los precios que venían ejerciendo antes de esa mejora generando el volumen que normalmente vuelcan al mercado local para que no se genere un desabastecimiento", señaló en diálogo con FM Urbana Play. Según el asesor, "la medida está bien pensada" y "la instrumentación va a ser critica para asegurar" que no afecte a los precios domésticos. "No afectará la inflación", enfatizó Aracre.

La nueva edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) fija un tipo de cambio diferencial temporal de $ 300 por dólar para el complejo sojero y economías regionales, lo cual se calcula que generará una liquidación de divisas de alrededor de 9000 millones de dólares.

El exCEO de la filial local de la multinacional Syngenta recordó que en el tipo de cambio especial "no entran los cultivos que son la base de materia prima alimenticia como pueden ser el maíz, el trigo y el girasol". Por otro lado, al ser consultado sobre la cantidad de pesos que se van a tener que emitir para entregar a cambio de las divisas, Aracre afirmó que esto se "esterilizará y, en buena parte, se compensará desde el punto de vista fiscal porque el 33% de la soja es retenciones".

"Cuando se cobran retenciones sobre un tipo de cambio más alto, por un lado, hay que emitir eso, pero, por el otro, ingresa más cantidad de dinero (como recaudación) por lo que es probable que lo que se tenga que emitir sea mucho menos", precisó. El asesor presidencial señaló que "muchos creen, y sobre todo en la oposición, que la solución a todos los problemas es una devaluación2.

No obstante, Aracre rechazó esta medida y consideró que la misma generaría "un alza generalizada de los precios y un deterioro significativo de la calidad de vida de la gente porque los salarios siempre van muy atrás en el tipo y la cantidad, sin generar ese salto de competitividad que se pretende buscar". "A la gente, desde el punto de vista social, no le soluciona nada y, por lo tanto, al país tampoco", agregó. Por último, el funcionario afirmó que el esfuerzo del Palacio de Hacienda es precisamente evitar un salto del tipo de cambio.