La brecha entre los dólares oficial y financieros crece y suma presión devaluatoria

Mientras el Gobierno sostiene que existe una mayor disponibilidad de dólares y que el esquema cambiario logró estabilizarse, las cotizaciones financieras se disparan y separan de los precios oficiales, donde el Banco Central interviene. El mecanismo de contado con liquidación permite transferir divisas al exterior sin pasar por controles oficiales y por estas horas se negocia a un precio sensiblemente superior incluso al dólar MEP, utilizado para obtener moneda extranjera y mantenerla dentro del sistema financiero local. La brecha entre ambos volvió a acercarse al 6%, un nivel que refleja la creciente demanda de cobertura frente a la incertidumbre económica y política.

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¿A cuánto cotizan el dólar CCL, el MEP y el oficial hoy y de cuánto es la brecha?

Las cotizaciones de este lunes muestran esa diferencia. Mientras el dólar oficial se ubica en $1.575, el blue opera a $1.585 y el MEP alcanza los $1.583. El contado con liquidación, en cambio, llega a $1.680. De esta manera, la cotización utilizada para sacar divisas del país se encuentra $97 por encima del MEP, una diferencia de aproximadamente 6,1%. También supera en más de $100 al tipo de cambio oficial.

El termómetro del "canje": por qué los inversores pagan más para sacar sus dólares del país

La particularidad de este movimiento es que la tensión no se manifiesta principalmente en la distancia entre el dólar oficial y las cotizaciones paralelas tradicionales, sino en el interior del propio mercado financiero. El MEP y el CCL son dos operaciones que permiten dolarizarse mediante la compraventa de títulos, pero tienen una diferencia central: en el primer caso, los dólares quedan depositados en una cuenta local, mientras que en el segundo pueden transferirse a una cuenta bancaria en el exterior.

Cuando el contado con liquidación comienza a negociarse con un sobreprecio respecto del MEP, el mercado está mostrando que existe una demanda adicional por sacar capitales del país. Esa diferencia, conocida en la jerga financiera como canje, funciona como un indicador de las preferencias de los inversores frente al riesgo cambiario y político. No implica necesariamente una salida masiva de capitales, pero sí revela que una parte de los operadores está dispuesta a pagar más por tener sus dólares fuera de la Argentina.

El cepo que sigue ahí: restricción cruzada, atraso cambiario y fuga por el CCL

La brecha cambiaria vuelve a poner en discusión la política financiera del Gobierno, que sostiene que el cepo fue eliminado, aunque todavía permanecen restricciones que condicionan las operaciones de empresas, bancos y particulares. Entre ellas se encuentra la denominada restricción cruzada, que establece que quienes operan con dólares financieros no pueden acceder al mercado oficial de cambios durante un período de 90 días, bajo determinadas condiciones. Son justamente esos sectores los que más utilizan el contado con liquidación como fuga.

En términos prácticos, la existencia de estas restricciones hace que el precio del dólar oficial no necesariamente refleje el valor al que todos los agentes económicos pueden acceder para cubrir sus necesidades de divisas. Aunque el Gobierno argumenta que el mercado funciona con mayor libertad que durante administraciones anteriores, los controles que permanecen A su vez, una cotización oficial atrasada frente a las expectativas de los agentes económicos puede generar incentivos para adelantar importaciones, postergar liquidaciones de exportaciones o buscar mecanismos alternativos para dolarizar carteras.

Esos comportamientos no se producen automáticamente por la existencia de una brecha, pero constituyen riesgos habituales cuando los operadores consideran que el tipo de cambio vigente no resulta sostenible en el tiempo. La distancia entre las cotizaciones financieras no es un fenómeno nuevo en la economía argentina. En los últimos años, los movimientos más pronunciados del canje estuvieron asociados con períodos de incertidumbre política, dudas sobre la capacidad de pago de la deuda y expectativas de cambios en las reglas económicas.

¿Cuándo ocurrió una brecha similar entre el dólar CCL y el MEP en la Argentina?

Uno de los antecedentes más significativos se registró en 2019, después de las elecciones primarias en las que Mauricio Macri sufrió una derrota frente al Frente de Todos. El resultado electoral modificó las expectativas del mercado sobre la continuidad del programa económico y generó una fuerte demanda de cobertura en dólares, en particular entre los inversores que buscaban preservar sus activos fuera del país.

En aquel contexto, la brecha entre el MEP y el contado con liquidación llegó a niveles muy superiores a los actuales, con diferencias que alcanzaron aproximadamente el 13%. El movimiento estuvo vinculado con la incertidumbre sobre la deuda pública, la posibilidad de cambios en la política económica y el temor a restricciones más severas sobre el acceso a las divisas.

¿Cómo pueden impactar las elecciones de 2027 en el precio del dólar y el régimen cambiario?

El interrogante es cómo responderá el mercado a medida que se acerque la elección presidencial de 2027. La incertidumbre no está relacionada únicamente con el resultado electoral, sino también con la posibilidad de que un eventual cambio de gobierno implique modificaciones en el régimen cambiario, la política de deuda y las condiciones de acceso a las divisas. En las últimas semanas también volvió a instalarse la discusión sobre una eventual reinstauración de controles cambiarios más estrictos si el oficialismo pierde las elecciones.

Para los inversores, la incertidumbre sobre las reglas futuras puede resultar suficiente para modificar sus decisiones de cartera antes de que se produzca cualquier cambio concreto. De allí que una parte de la demanda se concentre en el contado con liquidación, aun cuando el dólar oficial y el MEP permanezcan relativamente estables.