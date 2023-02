Dólar blue: subió dos pesos y cerró a $379

Por segunda jornada consecutiva el BCRA terminó con saldo a favor, en esta oportunidad de US$ 4 millones.

En el segundo día hábil de la semana, el dólar blue subió dos pesos y cerró a $379. De esta forma, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 88,56 % en promedio. Por su parte, el dólar oficial minorista se vendió a $ 201 promedio.

Por segunda jornada consecutiva el BCRA terminó con saldo a favor, en esta oportunidad de US$ 4 millones. La entidad monetaria no encadenaba dos rondas seguidas con compras desde el 16 de enero último. La semana pasada el Banco Central cerró con un saldo negativo de US$470 millones. Descontando los US$ 7 millones acaparados entre ayer y hoy, el BCRA acumula un rojo de US$ 896 millones en lo que va de febrero.

En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzó hasta los $ 366.81 por unidad. En tanto, el dólar MEP se transó a $ 357.27. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicó en $ 187.57.

Dólar turista

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $351,75 mientras que para compras superiores a US$ 300 -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó a $402.

Riesgo País

El riesgo país bajó para ubicarse en 2.004 puntos básicos, de acuerdo al informe que realiza el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países.

Mercados financieros

Los bonos en dólares y ADR sufrieron pérdidas en la plaza neoyorquina. El índice S&P Merval cayó en torno al 2% hacia cerca de los 245.000 puntos. Lo mismo ocurrió con los Cedears