Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 20 de mayo y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo mantiene una leve baja luego de tres días de suba. Qué pasa en los mercados.

El dólar blue mantiene el descenso de dos pesos registrado el jueves en el mercado paralelo y se vende a $ 206 este viernes 20 de mayo. De esa forma, se aleja de las divisas más caras del mercado cambiario, pero quedó por arriba del dólar solidario. Actualmente, la brecha entre el billete ilegal y el oficial es alrededor del 66%, muy lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

A su vez, el dólar financiero cotiza en rojo. El MEP o “Bolsa” cede hasta los $ 208,42. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) cae a los $ 210,27. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, también fueron a la baja: el MEP atado al GD30 retrocedió 0,7% hasta $ 207,94 y el CCL Cedear baja 0,3% hasta los $ 210,21.

Por último, el dólar oficial no presenta cambios y se comercializa en los $ 123,25. Lo mismo pasó con el dólar solidario que -con el impuesto solidario del 30 por ciento y el pago de adelanto del impuesto a las ganancias, se posicionó en los $ 203,36.

El riesgo país, por su parte, sigue su escalada en el mes de mayo y alcanza los 1955 puntos básicos, una suba del 0,3% en relación al inicio de la jornada del jueves. En lo que va de mayo, el indicador subió un 8,6% y se acerca al máximo del año, cuando rozó los 2 mil puntos en vísperas del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Qué hizo el Banco Central con el dólar el jueves

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 286,195 millones, en futuros MAE U$S 9 millones y en el Rofex U$S 249 millones. La oferta genuina se impuso en el último tramo de la rueda y dio la posibilidad al BCRA para terminar el día con compras netas. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce compró unos U$S 60 millones, llevando el acumulado del mes a unos U$S 725 millones de compras netas en el mercado.

Para Pesce, el dólar no está atrasado

El presidente del Banco Central (BCRA), Miguel Pesce, negó haber recibido presiones devaluatorias de parte del FMI y afirmó que "no hay atraso cambiario" al tener en cuenta el tipo de cambio real del dólar respecto al peso. "No hay una meta devaluatoria en el acuerdo (con el FMI)", afirmó Pesce en diálogo con El Destape Radio ante la consulta de si el organismo de crédito exigió acelerar la depreciación del peso en relación al dólar.

"Se ha tomado un valor de referencia en el cierre de 2021, y ahí lo que todos los economistas reconocemos es que no hay que mirar el tipo de cambio nominal sino el tipo real de cambio multilateral", agregó, y explicó que esto significa "tener en cuenta tanto nuestra inflación con la inflación de los países con los que comercia Argentina".