Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este sábado 21 de enero

El tipo de cambio paralelo subió un peso en el cierre del viernes. A cuánto cotiza este sábado 21 de enero. Los valores del oficial, solidario, tarjeta y más.

Sobre el final de la semana para el mercado cambiario, el dólar blue anotó una suba de un peso y cerró a $ 375. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en torno al 105% promedio.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 172,006 millones, en futuros MAE U$S 21 millones y en el Rofex US$ 418 millones. El Banco Central (BCRA) terminó la última rueda de la semana con ventas por US$ 34 millones para atender la demanda en el mercado. En la semana, el BCRA totalizó ventas por US$ 143 millones y el acumulado del mes cae ahora a US$ 137 millones de compras netas.

El nuevo dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- gana 84 centavos y opera a $381,24 para la venta. Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales.

El dólar turista o tarjeta -minorista más Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- trepa 74 centavos y se ofrece a $333,59.

El dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, se encarece 34 centavos y opera a $183,45. En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió $ 2,18, la corrección semanal más alta desde la final de diciembre pasado

El dólar Contado con Liquidación (CCL) salta $ 9,20 y opera a $ 364,61. La brecha con el mayorista alcanza el 98,8%. A su vez, el dólar MEP se dispara $ 11,29 y se ofrece a $ 344,12 para la venta. La brecha con el mayorista llega al 87,6%.